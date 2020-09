Morre adolescente atingido por tiros no bairro Vista Alegre

O adolescente de 15 anos baleado à tarde no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite do domingo na Santa Casa de Misericórdia, onde foi socorrido. Segundo apurou a Polícia Militar, ele foi atingido na Praça 1º de Maio, por tiros disparados do interior de um Fiat Uno. Quando os policiais chegaram, encontraram a vítima ferida no interior de uma casa da Rua Antenor Miguel, aguardando socorro.

Um Fiat Uno possivelmente usado no ataque foi encontrado pelos PMs durante buscas pelos assassinos. O carro estava na Rua 1, no bairro Vila Brígida, e passará por perícia.

O caso está sendo apurado pela delegacia de Barra Mansa. Foco Regional