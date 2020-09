Policia Militar prende suspeitos de tráfico de drogas no Vale Verde

Policiais militares prenderam na noite de domingo, por volta das 21h30min, três suspeitos, dois de 24 e um homem, de 44 anos, com armas e drogas na Rua PG, Vale Verde, em Volta Redonda. A operação resultou na prisão de um suspeito de ser o gerente do tráfico no bairro Coqueiros. Os agentes foram até o local e flagraram um dos jovens, de 24 anos, saindo de dentro da residência e entrando em um veículo Toyota Corolla.

Durante abordagem os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm carregada com 16 munições e um rádio transmissor. Com o outro jovem os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e carregada com 13 munições.

Com o homem, de 46 anos, foi apreendida uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida (carregada com 13 munições) e um celular. Após buscas na mata ao lado da residência, foram encontrados os entorpecentes e o material para embalar drogas.

Foi dada voz de prisão aos acusados e todos foram conduzidos à 93ª DP para registro de ocorrência. O jovem foi autuado e preso em flagrante. O veículo ficou apreendido, pois estava com placa clonada e era roubado.

Total apreendido

Três pistolas Glock 9mm

Três carregadores 9mm

46 Munições intactas 9mm

51 Frascos de lança perfume

Um tablete de maconha

Dois pedaços de maconha

Um invólucro de maconha

Um Invólucro de haxixe

Seis pinos de cocaína

Um frasco de “cheirinho da loló”

Um cinto tático com coldre e porta carregador

Dois rádios transmissores

Uma balança de precisão

Uma tesoura

Um binóculo

Uma touca

R$49,00 em dinheiro

Vasta quantidade de material para embalar drogas

Um veículo (Toyota-Corolla)