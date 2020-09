PRF flagra carreta com 35 mil litros de etanol, com irregularidades na nota fiscal, na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em ronda realizando o Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) quando depararam com uma carreta tanque transportando etanol, no início da noite deste sábado, por volta das 18h40min, no km 229, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do posto da PRF de Caiçara, em Piraí.

Os agentes desconfiaram de alguma irregularidade na nota fiscal e foram até o km 227, na sede do Posto da PRF, no início da Serra das Araras e aguardaram a chegada da carreta tanque. Ocorre que a carreta não apareceu. Os agentes decidiram procurar a carreta que foi encontrada estacionada na altura do km 229, há dois quilômetros do posto.

Aos policiais rodoviários federais foram informados pelo proprietário de uma barraca que o motorista estacionou o veículo e deixou o local num Ford Focus. Os agentes aguardaram um pouco o retorno do motorista o que não ocorreu.

A carreta foi rebocada até o pátio do Posto da PRF para averiguações e no aguardo do responsável. No domingo, por volta das 9 horas – na troca de serviço dos agentes – um motorista compareceu ao posto alegando ser o condutor responsável pela carreta apresentando notas fiscais da carga de 35 mil litros de etanol.

Ao ser feita a consulta das notas junto a um auditor fiscal da Receita Estadual, foi constatado haver irregularidades, confirmando a fraude fiscal. O motorista foi detido e a ocorrência foi encaminhada para o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, em Itatiaia, padra que fossem tomas as medidas necessárias de ordem tributária.