Profissionais de Saúde recebem capacitações durante o Setembro Amarelo

A prefeitura de Porto Real, através da Secretaria de Saúde (SMS), realizou durante este mês diversas ações referentes ao Setembro Amarelo, mês voltado para a prevenção ao suicídio. Devido à pandemia da Covid-19, as ações foram voltadas principalmente aos profissionais que trabalham no atendimento direto aos pacientes, sendo eles psicólogos, assistentes sociais, médicos e agentes comunitários de saúde.

Os encontros reuniram mais de 40 profissionais e foram realizados na sede da SMS, no Ambulatório de Saúde Mental e no Centro de Atenção Pissicossocial (CAPS). Segundo a SMS, as ações têm o objetivo de fortalecer a rede de atenção psicossocial, envolvendo: Atenção Primária (Unidade de Saúde da Família, Policínicos e Hospital) e o serviço de Saúde Mental (CAPS e Ambulatório de Saúde Mental).

De acordo com a Secretaria, representantes do Centro de Valorização da Vida (CVV), participaram ministrando palestras e apresentando experiências sobre grupos de voluntários, redes de apoio e formas de abordagens aos pacientes. A Secretaria também ressaltou que também foi apresentado aos profissionais as ferramentas dentro do próprio sistema municipal para auxiliar no atendimento, diferenciando os pacientes em estado leve, grave ou alto risco.

Fotos: Gustavo de Souza