Secretaria de Assistência Social promove reunião para elaborar plano de abordagem à população de rua

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou nesta segunda-feira, 28, uma reunião com o objetivo de alinhar as ações de abordagem à população em situação de rua. O encontro contou com a participação dos programas de Saúde Mental do município – Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) – Consultório na Rua, Centro Pop e a Guarda Municipal.

A gerente de Proteção Especial, Edilene Moreira, detalhou como foi o diálogo. “Estamos em rede, debatendo o que cada instituição pode oferecer, para que nossas ações junto à população em situação de rua sejam cada vez mais efetivas. A rede, em conjunto, faz uma abordagem, com o diferencial de cuidar individualmente do munícipe, realizando o projeto terapêutico singular”, informou Edilene.

A coordenadora do CAPS de Barra Mansa, Maria Elvira, esclareceu como acontece a busca dos assistidos. “Fazemos uma busca ativa dos pacientes. O intuito é realizar um cuidado biopsicossocial. Destacamos que nesse momento de pandemia, as propostas inovaram de modo a manter a qualidade dos atendimentos”, salientou Maria Elvira.

Abordagem do Centro Pop

Na terça-feira (29), o Centro Pop estará percorrendo pontos específicos, promovendo a abordagem dos pacientes. O objetivo é explicar a eles a importância de serem levados ao Abrigo Temporário, situado no bairro Santa Rosa. A ação também aconteceu nesta segunda-feira (28).

A coordenadora do Centro Pop, Raquel Ferreira, pontuou a iniciativa. “Esta ação realizada pelas equipes do Centro Pop mantém a atenção que o governo tem com os usuários dos serviços da rede”, frisou Raquel.