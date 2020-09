Alexandre Casa da Laje tem como proposta implantação de Faetec na Região Leste de Barra Mansa

Candidato a vereador pelo DC, empresário aposta no desenvolvimento econômico e social para melhorar situação da cidade

A implantação de uma unidade da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) na Região Leste de Barra Mansa é um dos projetos do candidato a vereador Alexandre Casa da Laje (DC).

Empresário, bacharel em Direito e foi gerente do Bradesco, agência de Barra Manda, Alexandre, começou sua vida profissional como metalúrgico da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), onde descobriu que a educação é a base de todo progresso.

– Foi graças a um curso técnico que consegui meu primeiro emprego na CSN. Na indústria e também nos outros segmentos profissionais o currículo pesa bastante durante o processo seletivo. Infelizmente as oportunidades não são iguais para todos. Mas acredito que trazendo uma unidade da Faetec para a Região Leste, estaremos abrindo “portas” para que nossa juventude busque o conhecimento necessário para disputar sua vaga no mercado de trabalho – disse Alexandre.

Para que esse projeto saia do papel, Alexandre Casa da Laje, conta com o apoio de uma importante liderança da cidade, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC).

– Já estive conversando com nosso deputado sobre a vinda de uma unidade da Faetec para a Região Leste de Barra Mansa. Eu e Marcelo temos uma boa relação e ele está disposto a nos ajudar naquilo que for preciso – completou Alexandre.

Com relação ao bairro em que o polo pode ser implantado, Alexandre Casa da Laje afirma que vem fazendo estudos capazes de identificar o melhor local.

– Tenho acompamhado os Bairros: Paraíso de Cima, Paraiso de Cima, Boa Vista, Nove de Abril, Mangueira, Recanto do Sol, Vila Elmira e até no bairro Metalúrgico. Se conseguirmos a oportunidade de representar nosso povo na Câmara de Vereadores de Barra Mansa, com certeza teremos uma autonomia maior para fazer essa escolha e oferecer o espaço para que o Governo do Estado do Rio de Janeiro efetive a implantação- finalizou Alexandre.

Perfil

Nascido e criado no bairro Paraíso de Cima na Região Leste de Barra Mansa, Alexandre Campos, 49 anos, casado e pai de dois filhos. Trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda e trabalhou no Banco Bradesco, em Barra Mansa, onde atuou por 19 anos, chegando ao cargo de gerente.

Em 2009, Alexandre fundou a Casa da Laje, loja de materiais de construção instalada no bairro Nove de Abril. Também é proprietário da fábrica de blocos de concreto que pertence ao grupo Casa da Laje e que funciona no bairro Paraíso de Cima.

Filiado ao Democracia Cristã, Alexandre Casa da Laje, teve sua candidatura a vereador homologada pela justiça eleitoral e concorre a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Barra Mansa com o número 27111.