Câmara de Volta Redonda suspende implantação do rotativo no Retiro

A Câmara de Vereadores de Volta Redonda aprovou nesta terça-feira, a suspensão da implantação do sistema de estacionamento rotativo no bairro Retiro. Os 15 vereadores presentes votaram a favor da suspensão da implantação do estacionamento rotativo.

O projeto foi apresentado em regime de urgência e preferência, pelo vereador Sidney Teixeira, o Dinho (Patriota). Um projeto de autoria do vereador Rodrigo Furtado (PSC), já havia sido votado e aprovado pela Casa Legislativa, suspendendo a implantação e cobrança do rotativo. Foto: Osmar Neves