Um caminhão carregado com pisos saiu da pista no início da noite desta terça-feira e colidiu contra um barranco na altura do quilômetro 226, descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro, no bairro Caiçara, em Piraí.

Não houve interdição ou congestionamento e ninguém ficou ferido. O transbordo da carga será feito dentro de instantes para a retirada do veículo. O caminhão ficou inclinado e quase tombou.