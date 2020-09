Um carro pegou fogo na tarde desta segunda-feira, na Radial Leste (ligação bairro Aero Clube a BR-393), no bairro Aero Clube, em Volta Redonda.

Segundo informações do local, um homem, que seria um mecânico, conseguiu apagar as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Ninguém ficou ferido. Segundo informações do local, o fogo teria iniciado devido a uma pane elétrica.