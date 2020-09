Centro do Idoso realiza campanha sobre a importância da alimentação saudável

Em outubro será ofertada maior número de consultas com nutricionistas. Atendimento precisam ser agendados previamente pelo telefone (24) 3328-6516

O Centro do Idoso de Barra Mansa realizará durante todo o mês de outubro a campanha de conscientização sobre a importância da Segurança Alimentar e Nutricional como forma de prevenção à doenças. A atividade é uma alusão ao Dia Mundial da Alimentação, celebrado no próximo dia 16.

De acordo com o coordenador da instituição, Jessé Luiz Mendes de Oliveira Trindade, a unidade vai liberar maior quantidade de vagas para consultas com nutricionistas, exclusivamente para pessoas a partir dos 60 anos de idade e moradores de Barra Mansa.

– Nossa intenção é levar aos idosos informações sobre como a alimentação adequada favorece a saúde e a imunidade, principalmente em tempos de pandemia – disse.

As consultas devem ser marcadas previamente pelo telefone (24) 3328-6516, de segunda à sexta-feira, de 8 às 16 horas. Os atendimentos serão realizados de acordo com as normas de prevenção à Covid-19. “As longarinas foram adaptadas para que os pacientes mantenham o distanciamento de 1,5 m, é necessário usar a máscara de proteção facial e higienizar as mãos com álcool gel”, concluiu Jessé.