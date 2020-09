Homem é preso por suspeita de violência doméstica, em BM

Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta terça-feira (29), em Barra Mansa, por suspeita de violência doméstica. Ele estava dormindo quando a Polícia Militar foi à sua residência na Rua José Fagundes Pinto, no bairro Getúlio Vargas.

A denúncia de agressão foi feita por uma mulher de 27 anos, que procurou a PM. Segundo relato dos agentes, ela estava com vários ferimentos no rosto, sendo levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Centro, para ser medicada.

Os policiais fizeram contato com a irmã da agredida, que permitiu a entrada deles na residência onde o suspeito dormia. Ele foi levado para a delegacia, onde, após a avaliação do caso, a autoridade da Polícia Civil determinou que permanecesse preso em flagrante por lesão corporal. Fernando Pedrosa/Foco Regional