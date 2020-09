Mulher de BM que sofreu acidente na BR-267 (MG) é transferida para São Paulo

A condutora do veículo Peugeot (branco), com placa de Belo Horizonte, Stephanie Agnes Silva do Carmo, de 28 anos que sofreu um acidente na tarde de domingo, por volta das 14 horas, na Rodovia BR-267 (ligação Juiz de Fora-Caxambu), em Aiuruoca (MG), foi transferida em estado grave para um hospital de São Paulo.

Stephanie perdeu o controle de direção e o carro caiu em uma ribanceira. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital São Vicente de Paula, na cidade de Aiuruoca (MG), mas a direção da unidade hospitalar aconselhou que ela fosse transferida para a Santa Casa de Misericórdia, de São Lourenço (MG), onde ficou internada até o início da tarde de segunda-feira.

Com a chegada do pai da vítima, Aguinaldo Dario do Carmo, o plano de saúde autorizou a transferência, de avião, para um hospital de São Paulo. A jovem está internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e seu estado é grave.

Stephanie, que é carioca, é moradora da cidade de Barra Mansa.