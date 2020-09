Mulher desaparecida há dois anos é achada boiando em praia em Puerto Colômbia

Uma mulher que estava desaparecida há dois anos foi encontrada boiando no sábado por um pescador a cerca de 2,5 quilômetros de uma praia em Puerto Colômbia, na Colômbia. Angélica Gaitán, de 46 anos, estava com hipotermia e bastante debilitada quando foi resgatada por Rolando Visbal. A mulher havia perdido contato com a família havia dois anos.

Segundo a imprensa colombiana, Angélica estava no mar havia oito horas. A mulher chegou a um hospital da cidade em estado de choque. O paradeiro dela e o que fez nos dois anos de desaparecida estão sendo investigados pela polícia.

Segundo a RCN, Angélica se jogou no mar para escapar dos abusos físicos e psicológicos que ela sofria do ex-marido, com quem ficou por 20 anos. O relacionamento não tinha o apoio da família dela, que vive em Bogotá, a capital do país.