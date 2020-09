Polícia Militar prende homem com mandado de prisão no Frade

Um homem, de 35 anos, com mandado de prisão expedido pela Justiça, foi preso suspeito de participar de um assalto a um bar na tarde desta segunda-feira no bairro Frade, em Angra dos Reis. Segundo os policiais militares, o crime aconteceu no dia 8 de fevereiro. Ele não resistiu à prisão. O mandado de prisão preventiva foi com base no inquérito concluído pela Polícia Civil após investigação do serviço de inteligência.

O preso vai ser transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda, no Sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o suspeito já era conhecido por passagens pela polícia por danos ao patrimônio público.