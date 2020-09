Volta Redonda continua revitalização em via do bairro Três Poços

Equipes da prefeitura estão demarcando e pintando Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, que recebeu asfalto novo

A Avenida Paulo Erlei de Abrantes, no bairro Três Poços, está recebendo o serviço de aplicação de sinalização horizontal. Equipes da Secretaria Municipal de Transportes (STMU) estão na via, demarcando trechos como acostamento e ciclofaixa, e pintando redutores de velocidade, dando continuidade ao trabalho iniciado após a via receber sistema de drenagem e asfalto novos. Ao todo, a prefeitura já revitalizou a sinalização horizontal de aproximadamente 42 quilômetros de vias pela cidade.

Além dos trabalhos durante o dia no bairro Três Poços, os profissionais da STMU também estão atuando com revitalização no período noturno em outras vias, para evitar impacto no trânsito. Nesta semana, as equipes estão pintando faixas de pedestres no bairro Vila Rica. As ações acontecem após serem concluídos os trabalhos em ruas do bairro Santo Agostinho.

Também faz parte do cronograma de revitalização, ações como recuperação e pintura de ponto de ônibus, cruzamentos, demarcação de estacionamento, além de demandas referentes a áreas de carga e descarga, e a chamada vaga rápida, em áreas de maior presença do comércio. O objetivo é atender corredores viários do município, principalmente nos centros comerciais, onde o fluxo de pessoas e veículos é maior.

A STMU já atuou na entrada da cidade, próximo ao bairro Vila Elmira; na Avenida Beira-Rio; no Elevado Castelo Branco e seus acessos; na via Sérgio Braga; no trecho municipalizado da BR-393 (do Jardim Amália até o bairro Ponte Alta); além de ruas e avenidas dos bairros 207, Aterrado, Retiro, Niterói, Centro, Vila Santa Cecília, Três Poços, Santo Agostinho e Santa Cruz. Secom VR – Fotos de Evandro Freitas.