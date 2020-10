Acidente envolve dois carros e uma moto no bairro Caieiras

Um acidente ocorrido no início da noite desta quarta-feira, envolveu dois carros e uma moto, no km 281, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), nas proximidades da ponte do Rio Paraíba do Sul, no bairro Caieiras, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu entre dois carros e uma moto. O condutor da moto, de 30 anos, e a jovem de 24 anos, que estava na garupa foram socorridos para o hospital São João Batista.

O Fiat Uno colidiu na traseira da moto que foi lançada na traseira do VW Gol. O condutor do Fiat Uno que provocou o acidente foi conduzido para 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda, pois não tinha a CNH e estava alcoolizado.

A princípio o condutor do Fiat se recusou a realizar o teste. Depois aceitou a ser submetido ao teste que acusou crime de trânsito. O motorista ficou detido até o pagamento de fiança que será estipulado pela autoridade da Polícia Civil.

Ao ser indagado, o condutor do Fiat Uno disse que bebeu muita cerveja, mas não se lembrava da quantidade que teria ingerido. O veículo Fiat Uno causador do acidente está com a documentação vencida desde 2016. Também será autuado, retido e recolhido ao pátio conveniado PRF até a sua regularização.