‘As pessoas serão encantadas pela LIV Saúde’, garante CEO da empresa

A partir desta quinta-feira (1º), os trabalhadores da CSN, seus aposentados e pensionistas, passarão a ser atendidos por um novo plano de saúde. A LIV Saúde, operadora com sede em Fortaleza (CE), terá em Volta Redonda sua primeira atuação fora do Nordeste. O desafio não assusta o principal executivo da empresa, Antonio Vazquez, de 48 anos. Ele chegou a Volta Redonda essa semana e permanece até a próxima para acompanhar de perto o início da operação no Sul Fluminense.

Nesta entrevista, ele comenta as apreensões dos beneficiários, assegura que a operadora tem experiência acumulada para não só prestar um atendimento de qualidade, como aposta: “Os beneficiários serão encantados pela LIV Saúde”. Leia a íntegra.

P – A LIV Saúde está chegando à região e há uma certa apreensão com a mudança de plano por parte das pessoas que serão inicialmente atendidas, como aposentados da CSN e pensionistas. Há uma preocupação, sobretudo, com cobertura e qualidade de atendimento. O que o senhor tem a dizer para estas pessoas?

R – Digo a elas que fiquem muito tranquilas. Primeiro, porque o plano que terão a partir de agora, com a LIV, é regulamentado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Ou seja, dá cobertura a todos os procedimentos que a agência preconiza como necessários. Portanto, não há nenhum problema em relação a isso. Em relação à qualidade sinto-me mais confortável ainda, pois tenho certeza que os beneficiários não serão apenas bem atendidos, eles serão encantados pelas equipes das nossas unidades. A LIV tem um foco, um diferencial tremendo no cuidado, na excelência do seu cliente, do seu paciente, sem medir esforços para atende-lo da melhor maneira possível. Digo a todos estes que agora serão usuários LIV que estamos muito felizes em recebe-los e atendê-los. Tenho certeza de que será uma relação muito agradável de convivência.

P – Muitos acreditam que a LIV estaria tendo na região sua primeira experiência como operadora de plano de saúde. Isso procede?

R – Não. A LIV é uma operadora que já tem uma carteira em Fortaleza, no Ceará, e em Natal, no Rio Grande do Norte. Portanto, não é fato que é a primeira experiência da LIV como operadora e também não é fato que é a primeira experiência da LIV fora de sua cidade, que é Fortaleza. Temos experiência como operadora de plano de saúde, temos experiência em operar fora da nossa praça de origem e, na verdade, estamos trazendo para Volta Redonda a nossa experiência, o nosso conhecimento e a nossa expertise acumulados nestas duas praças da nossa vivência.

P – Quando o senhor fala em encantar os usuários, qual será o diferencial da LIV?

R – São vários aspectos. Primeiro, nós não pouparemos esforços para que as necessidades do usuário sejam solucionadas. O paciente é o ator principal deste cenário para a LIV. É o foco da nossa atenção. Estamos trazendo conhecimento, qualidade médica, experiência, vivência e tudo isso somado aos excelentes profissionais que Volta Redonda tem. Um fato que deve ser ressaltado é que não estamos trazendo nenhum profissional médico de fora. Estamos trabalhando e acreditando na qualidade e excelência dos profissionais locais. Somando isso à nossa experiência, ao nosso conhecimento, à nossa capacidade analítica e resolutiva no cuidado do paciente, é um diferencial tremendo. Somado a isso teremos um bonito sorriso no rosto acolhendo os pacientes em todas as nossas unidades.

P – A LIV Saúde fala em Linhas de Cuidados com o paciente. O que é isso?

R – São situações onde pacientes agrupados por patologias são atendidos por médicos especialistas, que formam uma equipe multidisciplinar, com médicos, especialistas, enfermeiros, proporcionado ao paciente um cuidado totalmente personalizado e customizado da sua patologia. Ou seja, ele será acompanhado do início ao fim, num processo contínuo, com o objetivo de que ele seja melhor tratado, tenha a melhor qualidade possível de vida dentro da sua condição clínica. Outro ponto importante é que todo este nosso conhecimento é embasado, de maneira muito consistente, em modelos preditivos. Fala-se muito em algoritmo de saúde, em inteligência artificial. Isso é uma realidade para a LIV. Temos uma parceria com a IBM, em que utilizamos uma plataforma de análise preditiva, de modelos matemáticos para a saúde e isso faz também com que tenhamos a certeza de oferecer sempre o melhor serviço aos nossos clientes.

P – A LIV terá uma rede própria na região?

R – A LIV vai trabalhar com uma rede própria. Neste momento estamos com cinco unidades próprias de atendimento, uma delas funcionará 24 horas, em Barra Mansa, num modelo com pronto atendimento para urgência e emergência, além de procedimentos para consultas e exames eletivos. As demais funcionarão no sistema ambulatorial, eletivo, com horário menor, em Barra do Piraí e, em Volta Redonda, um centro de especialidades, um centro integrado de terapias e outra unidade no Retiro. Essas cinco unidades compõem a nossa abordagem inicial na região.

P – As pessoas atendidas pela LIV poderão buscar atendimento de consultas ou exames fora em hospitais e clínicas que não fazem parte da sua rede própria?

R – Nós temos uma rede credenciada também dentro do plano da LIV. Se não tivermos, naquele momento, como atender o paciente na nossa rede própria, ele poderá utilizar o serviço da rede Abramge, da qual fazemos parte. Temos produtos diferentes dentro do nosso portfólio e, em alguns casos, poderão, sim, utilizar a rede credenciada.

P – E se o usuário precisar de atendimento fora destas cidades onde estão as unidades da LIV?

R – Vai ser possível. O produto contratado é regional e para isso estamos montando toda a estrutura para o atendimento LIV. Mas, se o usuário estiver fora deste local, haverá suporte para urgência e emergência da rede Abrange, da qual a LIV faz parte.

P – Quantos são os usuários do plano de saúde da LIV?

R – Temos uma carteira de mais de 100 mil clientes, somando todas as praças – Natal, Fortaleza e Volta Redonda. Isso nos traz uma tranquilidade muito grande, porque não estamos iniciando, já temos um caminho percorrido. Temos uma experiência que nos permite ter a tranquilidade de assumir este desafio e oferecer a melhor solução possível a estes clientes.

P – As pessoas poderão estranhar a mudança de médicos, pois nem todos que estão credenciados pela LIV estavam no plano anterior.

R – Isso poderá ocorrer. Na verdade, teremos situações de profissionais médicos que estavam na rede anterior talvez não estarem na nossa, assim como teremos profissionais que não estavam na rede anterior que poderão estar agora. O fato é que nós teremos sempre um dimensionamento – mais do que o necessário – para atender a este cliente da melhor maneira possível, da forma mais resolutiva possível. Ele não ficará desassistido. Isso é fato.

P – De início o foco da LIV são funcionários da CSN, aposentados, pensionistas. E se outra empresa ou mesmo pessoas físicas quiserem se tornar clientes?

R – A carteira da CSN é o início da nossa operação. A nossa intenção – e estaremos oferecendo a toda Volta Redonda e região – acesso à LIV, aos seus produtos, tanto pessoa física quanto jurídica. Teremos canais de venda e estaremos comunicando isso ao mercado na medida em que tudo estiver sendo finalizado. Teremos muitas novidades. A CSN é o início de uma bela e longa jornada LIV na região e, com toda a certeza, a partir do início do próximo ano estaremos com nossa área de vendas estruturada e ansiosa para oferecer a todos da região excelentes soluções em saúde.