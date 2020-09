Mulher de suspeito de tráfico de drogas é presa com R$ 20 mil, em Volta Redonda

Policiais civis de Barra Mansa, coordenados pelo delegado titular Ronaldo Aparecido, prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, a mulher de um suspeito de tráfico no momento em que ela resgatava R$ 20 mil que seriam provenientes do tráfico de drogas no barro Jardim Amália, em Volta Redonda.

Segundo o delegado, a prisão é um desdobramento da ação ocorrida na semana passada, quando os agentes prenderam três suspeitos de tráfico, no bairro Laranjal, em Volta Redonda.

Na prisão ocorrida na semana passada, estava o ex-presidente do diretório municipal do PDT e pré-candidato a vereador Gerson Chrissóstomo Ferreira.

Na ocasião, o companheiro dela conseguiu fugir da prisão em flagrante. Segundo o delegado, a mulher do procurado estava em um Hyundai HB20 marrom, que teria sido também adquirido com recursos do tráfico e que estaria em nome de terceiros.

A mulher também é suspeita de fazer parte da mesma organização criminosa. Ela foi indiciada por associação para o tráfico de drogas. Foto: Polícia Civil