Polícia Civil investiga suspeitos de estelionato em Volta Redonda

Policiais civis autuaram na tarde desta terça-feira, três pessoas suspeitas de estelionato na cidade. A denúncia foi feita pela advogada de uma idosa, de 73 anos, moradora do bairro Santo Agostinho. Os policiais militares foram acionados e obtiveram da advogada a informação de que a sua cliente havia sofrido um golpe financeiro que teria sido aplicado por três suspeitos; um homem de 32 anos e duas jovens, de 19 e 26 anos de idade.

Quando os policiais chegaram os três suspeitos estavam na casa da idosa. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia, onde disseram ser consultores financeiros e que fizeram uma transação legal com a idosa há pouco tempo. Os três foram ouvidos e liberados. No entanto, os agentes apreenderam documentos que estavam no carro utilizado pelos suspeitos.