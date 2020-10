Polícia Militar prende suspeitos com 17 quilos de maconha na Dutra, em Piraí

Policiais militares prenderam na madrugada desta quarta-feira, dois homens, um deles, de 20 anos, que dirigia o carro com cerca de 17 quilos de maconha na Rodovia Presidente Dutra, na pista sentido Rio, em Piraí. As drogas estavam escondidas em um cilindro de GNV e em um saco de farinha que estava no porta-malas do veículo. Segundo os agentes o suspeito estava parado na via, ajudando a rebocar uma moto, conduzida por um homem, de 31 anos.

A polícia apurou que os dois são de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Os suspeitos disseram que foram a Itaquera (São Paulo) para buscar as drogas. O motoqueiro seria o homem que avisaria sobre possíveis fiscalizações. O motoqueiro ficou ferido e a moto precisou ser rebocada.

Com ferimentos leves, ele foi levado para o Hospital Flávio Legal, para receber atendimento. Após liberado ele recebeu voz de prisão. Os policiais encontraram dentro do veículo 16 tabletes de maconha no saco de farinha e outros 18 dentro do cilindro de GNV.