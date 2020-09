Prefeitura de Volta Redonda realiza ação educativa com motoristas de aplicativos

Objetivo é conscientizar sobre necessidade de cadastro junto à STMU

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e da Guarda Municipal, realizou nesta quarta-feira, dia 30, mais uma ação de orientação para motoristas de aplicativos no município. Os fiscais atuaram de forma preventiva na Avenida Amaral Peixoto para garantir a segurança no transporte.

De acordo com a equipe da STMU, os motoristas foram orientados quanto a necessidade de cadastramento na secretaria, conforme estabelecido no Decreto 15.544, e a proibição de fixação de identificação visual nos veículos. Desde o início das ações orientação, que começaram no início do mês de setembro, os fiscais abordaram cerca de 30 veículos.

O secretário da secretaria municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Rogério Loureiro, frisou que a intenção é garantir a segurança dos usuários e motoristas. “A operação tem por objetivo impedir a proliferação do transporte clandestino, que além de colocar os usuários em risco, prejudica os motoristas de aplicativo regulares com a fragmentação do mercado e a concorrência desleal”, afirmou o secretário.

Fiscalização de transporte coletivo

A secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana também realiza um trabalho constante na fiscalização do transporte coletivo na cidade. Só no mês de setembro foram realizadas 131 vistorias e dois veículos foram interditados por não estarem dentro das normas adequadas de segurança.

São verificados pelos fiscais os pneus, rampas, bancos soltos, para-brisa e vidros trincados. Alguns veículos são retirados de circulação por colocar em risco os usuários como, por exemplo, os pneus desgastados.