PRF apreende condutor com documento falso na Lúcio Meira, em Paraíba do Sul

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em fiscalização quando por volta das 22 horas desta terça-feira pararam um Hyundai HB 20 (Belo Horizonte-MG), no km 182, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul.

O veículo era conduzido por um homem, de 35 anos. Ao apresentar os documentos os agentes observaram que o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) apresentava sinais de adulteração, o que foi confirmado após consulta aos sistemas policiais.

O condutor e o veículo foram levados para a 107ª DP, para os procedimentos de praxe. O veículo e o CRLV serão encaminhados para pericia técnica da Polícia Civil.