PRF flagra condutor com mandado de prisão em Volta Redonda

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam no final da tarde de terça-feira, por volta das 17h10min, um homem, de 47 anos que conduzia um GM Vectra (Volta Redonda), no km 283, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Brasilândia, em Volta Redonda.

Durante fiscalização, a PRF fez a consulta nos sistemas policiais e constataram de que havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça (SP), em 27 de maio de 2020, por descumprimento de ordem judicial para pagamento de pensão alimentícia. Diante dos fatos o condutor ileso foi encaminhado para à 93ª Delegacia de Polícia, para os devidos procedimentos.