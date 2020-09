PRF recupera carro e prende dois suspeitos na Dutra, em Piraí

A equipe da 7ª DEL PRF, durante ronda realizando o Policiamento Ostensivo Dinâmico, por volta de 23h de terça-feira, na altura do km 236, da rodovia Presidente Dutra, em Piraí, teve a atenção voltada para um veículo VW/TIGUAN, que em consulta ao sistema foi verificado ser de propriedade da locadora UNIDAS, e com alerta por parte da locadora em seu sistema de gerenciamento de fraudes, por ter sido locado em 15/09/2020 com data de entrega em 21/09/2020, mas não tendo sido devolvido.

O veículo foi abordado e foi constatado que os dois ocupantes, o condutor de 32 anos e o passageiro de 26 anos, eram do Paraná. Foi verificado que o veículo estava locado em nome de outra pessoa, diferente dos ocupantes. Eles alegaram que alugaram o veículo de um particular, através de um site na internet (OLX).

Em revista no interior do veículo, foi encontrado o contrato de locação em nome da outra pessoa e documentos referentes a outro veículo similar ao locado (mesma cor/marca/modelo).

Foi dada voz de prisão aos homens e a ocorrência encaminhada para a delegacia de polícia de Piraí para registro da recuperação do veículo e posterior restituição à locadora.

Na delegacia foi constatado que na verdade, o veículo havia sido locado pelo condutor que foi preso, que usou um documento falso em nome de outra pessoa para fazer o contrato de locação, fato constatado através dos registros da locadora, que guarda imagens dos documentos apresentados para a locação.

Os indivíduos permaneceram presos e as investigações seguirão por parte da Polícia Civil para apurar o cometimento de outros crimes, como a clonagem de veículos.