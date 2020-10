Samuca realiza ato de campanha e conversa com moradores do Vila Rica

Na ocasião, o candidato à reeleição para a Prefeitura de Volta Redonda lembrou algumas das melhorias realizadas no bairro

Candidato a reeleição, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), e a candidata a vice-prefeita, Fatima Martins, realizaram um ato de campanha no Conjunto Habitacional Vila Rica, na noite desta quarta-feira, dia 30. Durante o encontro, foram realizados discursos e conversas com a população.

Samuca lembrou as melhorias feitas na localidade nos últimos anos, especialmente a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), que é a primeira creche de tempo integral da cidade; a inauguração da Praça CEU; a reforma da praça principal do bairro; além da construção da rede drenagem entre as ruas 23 e 24.

“O problema de alagamento era recorrente e de anos no bairro. Mesmo com a dificuldade financeira, conseguimos resolver essa questão, com um investimento de quase R$ 300 mil. E vamos avançar mais. Fomos muito atrapalhados por conta da crise financeira, endividamento gigantesco, maior chuva da história da cidade e, agora, a pandemia. Mas, com gestão e capacidade de planejamento, vamos avançar no pós-pandemia” disse Samuca.

O prefeito destacou ainda as entregas de grandes obras na cidade, como Rodovia do Contorno, Arena Esportiva, Hospital Regional, Hospital do Idoso, Clínica de Diálise, três Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a abertura do Centro Municipal de Saúde, no antigo Hospital Santa Margarida.

“Mesmo com toda dificuldade conseguimos realizar bastante. Mas precisamos de mais. E no pós-pandemia será necessário muito trabalho para atrair empresas e investimentos na cidade. Já iniciamos com o Polo Metalmecânico, que começou na nossa cidade e vai mudar a história do Rio. Já temos sete empresas que devem se instalar em Volta Redonda em breve, gerando 3,5 mil empregos”, informou.