Secretaria de Estado da PM anuncia mudança em 13 comandos das unidades

A Secretaria de Estado de Polícia Militar comunicou na manhã desta quarta-feira (30) a mudança em 13 comandos de suas unidades. Uma será no 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), cuja sede fica na 5ª Risp (Região Integrada de Segurança Pública), na Vila Mury, em Volta Redonda. O 5º CPA é responsável pela coordenação dos batalhões da PM localizados no Sul Fluminense. O coronel

Paulo Roberto das Neves Junior foi indicado para substituir o tenente-coronel Ricardo Arlem de Gouvea Mattos.

As mudanças foram efetivadas na terça-feira (29), quando foram publicadas no boletim interno da corporação. Outras alterações foram determinadas em mais quatro CPAs do estado: no 2º CPA, o coronel Marcelo Moreira Malheiros substitui o coronel Wilman Rene Gonçalves Alonso;

no comando do 4º CPA, o coronel Marco Aurelio Ciarlini Guarabyra substitui o coronel Marcelo Pereira Rocha; e, no comando do 6º CPA , o coronel Marcelo de Menezes Nogueira substitui o coronel Marco Aurelio Ciarlini Guarabyra.

Haverá mudanças em outros três comandos intermediários. Houve uma troca nas chefias do Comando de Operações Especiais (COE) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE): o coronel João Fiorentini Guimarães assume o COE e o coronel Carlos Eduardo Sarmento da Costa assume o CPE.

Já no Comando de Policiamento Ambiental (CPAm), o coronel Sergio Amâncio de Souza Porto substituiu o coronel Rodrigo Sanglard.

A Corregedoria Geral da PM passará ao comando do coronel Marcelo Pereira em substituição ao coronel Marcus Vinicius dos Santos Amaral. Já a Diretoria Geral de Ensino e Instrução (DGEI) ficará a cargo do coronel Rodrigo Sanglard, que substitui o coronel Rogério Quemento Lobasso.

A Coordenadoria de Comunicação Social (CComSoc) será comandada pela tenente-coronel Gabryela Reis Dantas, substituindo o coronel Mauro Fliess de Castro.

No Regimento de Polícia Montada (RPMont), a tenente-coronel Daniele Ezequiel Farias substitui o coronel Marcelo de Menezes Nogueira. O tenente-coronel Alencar Cristian Oliveira de Alvarenga Silva assume o comando do 31º BPM (Barra/Recreio), em substituição ao coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva. Fernando Pedrosa/Foco Regional