Secretaria de Saúde capacita enfermeiros e técnicos para multivacinação

Em função da Covid-19, profissionais receberam orientações para realizar a campanha seguindo as normas sanitárias de prevenção à doença

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, através do Setor de Imunização, realizou na manhã desta quarta-feira (30), no Parque Natural Municipal de Saudade, a capacitação de técnicos em enfermagem para atuação na Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, Sarampo e a Multivacinação, que começa dia 5 de outubro. Durante a semana também foi realizada, de maneira virtual, a capacitação dos enfermeiros com a finalidade de buscar o aprimoramento do sistema de lançamento dos dados para o Ministério da Saúde, otimizar a campanha e sobretudo, promover a imunização sem expor as pessoas aos risco de contaminação da Covid-19.

A vacinação será realizada em todas as unidades de saúde, segunda à sexta-feira, de 8 às 17 horas. A campanha acontece até o dia 30, porém o Dia D será no sábado, dia 17.

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, a vacinação tem os públicos alvos distintos. “Os menores de 15 anos de idade devem comparecer as unidades de saúde, com a caderneta de vacinação e o Cartão SUS para verificar se as doses estão em dia. Caso alguma vacina esteja em atraso, será atualizada. Já crianças de um a quatro anos de idade receberão a vacina contra a poliomielite, mesmo aquelas que já receberam a dose do imunizante. A vacina contra o sarampo será intensificada entre pessoas de seis meses a 59 anos de idade, sendo que aqueles com faixa etária entre 20 e 49 anos, as doses serão ministradas indiscriminadamente”, detalhou.

A coordenadora do setor, Marlene Fialho, disse que a projeção é imunizar 38.817 mil jovens com ate 15 anos com a multivacinação; 8.858 crianças de um a quatro anos contra a poliomielite e 83.306 pessoas de 20 a 49 anos contra o sarampo.

O Dia D da Campanha será no dia 17, sábado, em todas as unidades básicas de saúde, das 8h às 17h. Moradores e responsáveis devem ter em mãos o cartão do SUS e a caderneta da vacina para a imunização. Fotos: Paulo Dimas