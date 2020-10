Bruno Marini vai às ruas falar da mulher e incentivar Campanha Outubro Rosa

O candidato a prefeito de Barra Mansa, Bruno Marini defendeu a importância da Campanha Outubro Rosa, em reunião com lideranças no Centro de Barra Mansa. Acompanhado do médico, Cláudio Leite, candidato a vice-prefeito na chapa, eles falaram sobre prevenção para salvar vidas. A dupla convocou as mulheres a participarem da campanha contra o câncer de mama e útero, que será realizada em todo o país, este mês.

– Quando falamos em saúde imaginamos de imediato, tratamento de alguma doença. Se chegamos nesta fase, significa que perdemos uma batalha. O mais importante é evitar a doença. Vejam a luta mundial em busca de uma vacina contra o COVID 19. As vacinas evitam doenças graves e, algumas vezes, mortais. No caso do Câncer de Mama e do colo uterino não há vacinas. Há procedimentos simples, indolores e de suma importância. O auto-exame das mamas , mamografia e o preventivo do colo do útero. Eles têm prevenidos centenas de casos, de uma doença terrível, que ao ser diagnosticada em fase inicial, se torna de fácil condução – ressaltou o médico Cláudio Leite.

Para o candidato a prefeito, a saúde deve receber investimentos a fim de se tornar acessível a todos. E propôs inovações em tecnologia para a marcação de exames e consultas, que na opinião dele, podem ser feitas através de aplicativos para telefones. “Para aqueles que tiverem um telefone em mãos, e quiserem lançar mão desse recurso, vemos como aternativa para agilizar os atendimentos, além de evitarmos aglomerações de pessoas nas unidades de saúde”, explicou o candidato, ressaltando que outra meta é investir em profissionais qualificados garantindo atendimento médico nas unidades de saúde, desafogando os hospitais.