Fachada da Câmara de Volta Redonda em ROSA e AZUL.

A Câmara Municipal de Volta Redonda passa a iluminar sua fachada com a cor ROSA, alusão à chegada de Outubro, por começar uma das campanhas mais importantes do ano, o “Outubro Rosa”. Durante este mês diversas ações são realizadas com a finalidade de promover a conscientização sobre a importância do autoexame e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero.

Apenas, no dia 13 de outubro a fachada da Casa Legislativa terá sua iluminação no AZUL, atendendo ao Ofício nº 544/2020, do CREFITO- Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região, em comemoração aos 51 anos de reconhecimento da profissão, ressaltando que os 35 mil profissionais atuantes no território fluminense merecem a homenagem e o Poder Legislativo sabe do compromisso desses profissionais que estão na linha de frente ao combate ao novo Coronavírus Covid-19.

De acordo com o presidente da CMVR, vereador Nilton Alves de Faria, as cores Rosa e Azul, cada uma com um objetivo de alerta e homenagem merecem toda atenção da Casa, adianta que também fará uma moção de aplausos que será enviada ao Crefito.