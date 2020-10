Guarda Municipal prende suspeito de assalto em Barra do Piraí

Guardas municipais prenderam no início da tarde desta quinta-feira, por volta das 13 horas, um homem que acabara de assaltar uma loja na Rua Aureliano Garcia (Rua da Estação), no Centro Barra do Piraí. Segundo policiais civis, o suspeito, de 27 anos, entrou no estabelecimento comercial e anunciou o assalto. Ele não estava armado. Em seguida, pegou o dinheiro do caixa e mandou que uma das vendedoras tirasse a roupa. A vendedora correu e avisou os guardas municipais que conseguiram prender o suspeito nas proximidades.

O suspeito foi preso com grande quantia em dinheiro no seu bolso, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. Guardas municipais não informaram a quantidade de dinheiro que foi recuperada. O registro foi feito na 89ª DP de Barra do Piraí.