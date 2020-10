Homem tenta coloca fogo no seu próprio carro após abordagem em Volta Redonda

Um homem, que não teve o nome divulgado, tentou colocar fogo no próprio carro na manhã desta quarta-feira, por volta das 10h45min, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz , em Volta Redonda. Policiais militares tiveram a atenção voltada para dois suspeitos dentro de um carro Logan, que estava parado em frente ao PPC-5 e fizeram a abordagem. Um dos suspeitos já era conhecido por transporte do tráfico de drogas.

No pátio da Guarda Municipal, onde o carro foi levado, o suspeito tentou colocar fogo em seu próprio carro, mas foi contido pelos policiais.