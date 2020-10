Mulher é presa suspeita de envenenar filhos, em Resende

A Polícia Civil, comandada pelo delegado Michel Florosck, divulgou nesta quarta-feira, a prisão de uma mulher suspeita de tenta matar os filhos por não aceitar o termino do relacionamento com o ex-companheiro. O caso aconteceu em dezembro do ano passado no bairro Campo Belo, em Resende.

O homem contou aos policias ter recebido da mulher uma mensagem dizendo que entregaria os filhos para ele num caixão, caso ele insistisse em terminar o relacionamento.

Após a mensagem, os filhos comeram macarrão e os três filhos passaram mal. Eles foram internados no Hospital de Emergência, em Resende.