Pinheiral abre igrejas e amplia horários para o comércio

Nesta quinta-feira (01), foi assinado o Decreto Municipal nº 2.907 que estabelece novas regras para estabelecimentos e igrejas mediante as regras de prevenção e combate a pandemia causada pela Covid-19 e expande o funcionamento de 30% para 50% da capacidade nas igrejas, templos e afins, além da liberação de frequência nos locais para crianças a partir de 2 anos e idosos até 69 anos.

O atendimento ao público (expediente externo) da Prefeitura Municipal de Pinheiral e suas secretarias administrativas ampliou de 09h às 13h, permanecendo o expediente interno das 08h às 17h. Mercados entendidos como lugar público onde se vendem gêneros alimentícios, limpeza e artigos de uso rotineiro e afins passam a funcionar no horário de 8h às 20h, de segunda-feira a sábado, e das 08h às 13h nos domingos. As farmácias tiveram o horário ampliado e funcionarão de 07h às 22h, de segunda-feira a domingo, ou se inferior, no seu regular horário de funcionamento.

As padarias também tiveram horário ampliado e passam a funcionar de 6h às 22h, de segunda-feira a domingos, sendo vedada a formação de aglomerações no interior dos estabelecimentos. Os hortifrútis, açougues, peixarias, agropecuárias e revendedores de gás de cozinha e água mineral agora ficam autorizados a funcionar aos domingos, no horário das 8h às 13h.

Nas igrejas, templos e afins, a lotação máxima não pode ser superior a 50% da capacidade com controle de acesso e saída para evitar aglomerações durante o ingresso e saída no local. É proibida a frequência e presença nas igrejas, templos de qualquer pessoa que tenha idade de 70 anos ou mais e de crianças com idade inferior a 02 anos.

Fica vedado às atividades que necessitem do uso de equipamento de difícil higienização, como pneu e corda naval nas atividades de “Crossfit”, em piscinas, salvo aulas de natação e hidroginástica, “kidsroom” e SPA – “salus per aquam”. As aulas de natação e hidroginástica devem seguir as seguintes regras como disponibilizar próximo à entrada da piscina, recipiente com álcool em gel 70% para que os alunos higienizem as mãos antes de tocar na escada ou nas bordas da piscina; exigir o uso de chinelos no ambiente de práticas aquáticas; é obrigatório o uso de toalha individual para uso pessoal; disponibilizar na área da piscina suportes para que cada aluno possa pendurar sua toalha de forma individual; após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da piscina; utilizar hipoclorito de cálcio a 65% nas piscinas entre 1,0 e 1,5 ppm (partes por milhão), desde que o pH seja mantido na faixa de 7,2 a 7,8.