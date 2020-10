Polícia Civil prende homem com revólver no Ilha Parque

Policiais civis da 93ª Delegacia de Volta Redonda, comandada pelo delegado Edézio Ramos, prenderam na manhã desta quinta-feira, por volta das 11 horas, um homem, que não teve o nome e idade revelados, com um revólver calibre 38 (numeração raspada e municiado com cinco munições intactas), na Rua 11-B, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda.

Com o suspeito foram encontrados também uma peça de material semelhante à cocaína e centenas de pinos (plástico) eppendorf, que são utilizados pelo tráfico para acondicionar cocaína. O suspeito foi detido e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde deverá permanecer preso por porte/posse de arma.