Polícia Militar prende suspeitos de manterem reféns, em Passa Três (RJ)

Policiais militares do 28º BPM, do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) de Passa Três, distrito de Rio Claro, prenderam na manhã desta quinta-feira, dois suspeitos de manterem três vítimas de assalto na RJ-155, (Rodovia Saturnino Braga, que liga Barra Mansa a Angra dos Reis) nas proximidades do Cemitério Novo, em Rio Claro (RJ).

Os agentes do DPO de Passa Três receberam uma informação da 4ª Cia que havia um veículo GM Onix com suspeitos de terem roubado um caminhão na localidade. Quando os policiais se aproximaram os suspeitos fugiram, iniciando a perseguição. Pouco depois o veículo foi abordado e havia cinco pessoas em seu interior, sendo dois marginais e três reféns que estavam com as mãos amarradas com fitas. Com um dos suspeitos os agentes encontraram uma pistola calibre 380, com numeração raspada e municiada.

Os policiais descobriram que os suspeitos estavam escoltando um caminhão com carga roubada, que seguia para Mangaratiba (RJ). O caminhão não foi localizado. Os suspeitos receberam voz de prisão e conduzidos para a 168ª de Rio Claro, para o registro de ocorrência.