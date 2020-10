PRF flagra veículos transportando drogas na BR-393, em Três Rios

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento quando por volta das 18 horas desta quarta-feira, abordaram um Ford Fiesta (prata), de Paty do Alferes (RJ), no km 176, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Três Rios.

No veiculo estavam o condutor, de 40 anos, e um passageiro de 29 anos. Ao perceber o nervosismo dos ocupantes, a equipe iniciou uma revista minuciosa no interior do veículo, onde foram localizados, sobre o banco dianteiro do passageiro, quatro pinos contendo em seu interior, substância entorpecente (cocaína).

Indagado, o condutor confirmou que a droga encontrada era para uso próprio e que foi adquirida no munícipio de Três Rios (RJ). O condutor e passageiro relataram ser usuários de droga e que o material encontrado seria apenas para consumo próprio.

O condutor do veículo também apresentava sinais de embriaguez, porém se recusou a realizar o teste com o etilômetro. O condutor também apresentou sua CNH vencida a mais de 30 dias e foi “autuado” totalizando R$ 3.228,17. O veiculo foi retido e só será liberado após o comparecimento de outro condutor habilitado e não embriagado para liberação.

Por ser tratar de crime considerado de menor potencial ofensivo uso de drogas, foi lavrado e assinado o “Termo Circunstanciado” da PRF onde os autores foram liberados para responder em liberdade, porém se comprometeram a comparecer ao JECRIM, quando intimados, para os devidos esclarecimentos e demais procedimentos perante as autoridades judiciárias.