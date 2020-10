O secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes está internado na Santa Casa de Barra Mansa, com coronavírus, a Covid-19. O médico foi internado no final da manhã desta quinta-feira, com estado febril. A Santa Casa não informou o estado de saúde do médico. A assessoria da prefeitura confirmou a internação do médico.

O secretário é diabético e está sendo acompanhado pelo médico Dr. Gabriel.