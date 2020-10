Casal é preso suspeito de agressão contra filha de 10 anos, no bairro Santo Agostinho

Um casal foi preso na noite de quinta-feira suspeito de ter agredido a filha, de 10 anos, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Uma vizinha, de 41 anos, acionou os policiais militares. Ao chegar, os agentes encontraram a criança com vários ferimentos no colo da vizinha. A criança foi levada para à UPA do bairro e, depois, transferida para o Hospital São João Batista, já com acompanhamento de um conselheiro tutelar.

O casal, ambos de 45 anos, confirmou a agressão, mas o motivo não foi informado. O casal foi levado para a delegacia de Volta Redonda, onde, segundo a ocorrência da PM, ficou preso por lesão corporal. A criança está, provisoriamente, sob a guarda da mulher que acionou a PM.