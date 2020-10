Polícia Militar do 37º BPM apaga mensagens alusivas ao tráfico de drogas em Resende

A Polícia Militar iniciou nesta sexta-feira uma ação de Combate ao Tráfico, apagando as marcas do tráfico em muros, casas, postes. Policiais militares estão apagando as mensagens alusivas ao tráfico no bairro Cidade Alegria, em Resende. Segundo a comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Luciana Rodrigues, a ação vai ser estendida por outros bairros.

– A população de bem vem tentando retirar as marcas do tráfico dos muros de suas casas, mas elas tem sido ameaçadas. Sabendo disso os policiais militares do GAT – Grupamento de Ações Táticas de Resende sugeriram ao Comando ajudá-los nessa ação. Os policiais militares iniciaram a ação e o Comando apoiou. Hoje começamos pelo Bairro da Cidade Alegria e vamos a outros lugares da nossa Área de atuação. Nosso objetivo é dar segurança a população, mostrando que nas cidades quem domina é a pessoa de bem e a Polícia Militar está presente dando e proporcionando segurança a todos. Queremos com essa ação unir forças com a população e também pedir que nos ajude denunciando pessoas em atitude suspeita, locais de guarda de drogas e armas, veículos que são utilizados por marginais assim como residências e locais utilizados para a venda e o trafico de drogas e armas – disse a comandante Luciana Rodrigues.

A denúncia é anônima (24) 3360-0112 ou (24) 99891-0847.