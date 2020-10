PRF flagra carro adulterado na BR-393, em Barra do Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou no final da tarde desta sexta-feira, por volta das 17h30min, um veículo Fiat Palio (vermelho) com placa de Barra Mansa, no km 275, da Rodovia BR-393 (Lúcio Meira), em Dorândia, em Barra do Piraí.

Durante fiscalização, o motorista, de 34 anos, informou que não possuía os documentos do veículo e nem a CNH. Após consulta aos sistemas policiais, foi verificado que o último licenciamento ocorreu em 2014.

Diante suspeita da procedência do veículo a equipe iniciou uma verificação minuciosa de seus sinais identificadores quando constatou diversos indícios de adulteração. Foi constatado que o veículo original é de um Fiat Uno Mille (cinza), com registro de roubo/furto em Betim (MG), em 19 de maio de 2004.

Diante dos fatos, o condutor e o veiculo foram encaminhados para 88ª DP para os procedimentos legais. O condutor prestou esclarecimentos e foi liberado. A princípio respondera por receptação e adulteração de sinais identificadores.

Na delegacia foi verificado que o condutor já possui antecedentes criminais, mas não tinha mandado de prisão em aberto.