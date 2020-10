Revitalização de praça e pontos de ônibus no bairro Belmonte entram em fase final

Operação tapa-buracos também está em ritmo acelerado no bairro de Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda deve concluir, em dez dias, as obras de revitalização na Praça Durval Ferreira de Andrade, que fica no final do bairro Belmonte. Uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) está pintando e capinando a praça, que tem um campo de futebol e também passa por manutenções. Os profissionais atuam na recuperação da grama sintética, na instalação de novas telas de proteção, na limpeza do alambrado, novas traves do campo e na iluminação. Os brinquedos da praça também estão sendo reformados.

A manutenção atende a um pedido antigo dos moradores, assim como a operação tapa-buracos no bairro Belmonte, que também está a pleno vapor. Na tarde desta quinta-feira, 1º de outubro, o secretário municipal de Infraestrutura, Vinicius Ramos, esteve acompanhando as obras no local.

“A comunidade merece esse carinho para o bairro. Em breve, as crianças terão uma praça renovada para brincar, mais iluminada e com brinquedos reformados. É muito gratificante poder acompanhar o andamento e a evolução destas manutenções”, comentou o secretário.