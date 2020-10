Troca de tiros deixa dois baleados no bairro Sapinhatuba 3, em Angra dos Reis

Dois suspeitos de tráfico de drogas ficaram feridos em uma troca de tiros com policiais militares, no bairro Sapinhatuba 3, em Angra dos Reis. Após a troca de tiros com suspeitos, os policiais militares apreenderam um fuzil, drogas e uma quantia em dinheiro. Um dos baleados foi encontrado caído ao chão com um fuzil em mãos. O segundo suspeito foi encontrado sendo socorrido por moradores.

Os agentes apreenderam um fuzil calibre 5.56, munições, 35 frascos de cheirinho da loló, 337 cápsulas de cocaína, 95 pedras de crack, 157 trouxinhas de maconha, dois comunicadores e uma quantia em dinheiro. O material foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.