Troca de tiros deixa um suspeito morto em Angra dos Reis

Uma troca de tiros entre traficantes e policiais militares terminou em um morto no final da madrugada desta sexta-feira, no Morro da Caixa D’água, em Angra dos Reis. Após o confronto, os policiais encontraram ferido um homem sem documentos, branco, com várias tatuagens pelo corpo. Ele foi levado ao Hospital geral da Japuíba, mas não resistiu.

Foram apreendidos uma pistola 9mm com kit rajada e numeração raspada, dois carregadores, sete munições, um rádio de comunicação, 58 pinos de cocaína e 36 sacolés de maconha. Foto: Polícia Militar