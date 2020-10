Barra Mansa completa 188 anos

Barra Mansa está completando neste sábado 188 anos de emancipação politico e administrativa. Este ano, devido ao coronavírus, não haverá festividades. No ano passado, com o tema “Nossa Barra Mansa”, o Desfile Cívico em comemoração aos 187 anos do município atraiu aproximadamente cinco mil pessoas e cerca de 3,5 mil participantes que desfilaram na Avenida Joaquim Leite, no Centro. O município conta com mais de 170 mil habitantes e foi também marco da história do país.

HISTÓRIA

O primeiro indício de povoamento se deu em 1764 quando Francisco Gonçalves de Carvalho obteve junto ao vice-rei D. Antônio Álvares da Cunha, uma sesmaria para fundar uma fazenda de gado e mantimentos (Fazenda da Posse) entre o rio Paraíba do Sul e o Rio Bananal, exatamente no local onde se encontrava um córrego chamado de Barra Seca ou Barra Mansa.

Em 1764, o Vice Rei do Brasil, D. Antônio Álvares da Cunha, concedeu uma sesmaria ao fazendeiro Francisco Gonçalves de Carvalho. Assim nascia nessas terras a primeira edificação da Vila de São Sebastião da Barra Mansa. Construída às margens do Rio Barra Mansa e do Rio Paraíba do Sul, a fazenda da Posse, datada de 1768.

O Palácio Barão de Guapi é um prédio histórico de Barra Mansa que recebeu pessoas ilustres como a Princesa Isabel. Já sediou a Prefeitura e a Câmara Municipal. Atualmente abriga a Biblioteca. Barra Mansa teve o território desbravado em fins do século XVIII, formando-se o núcleo original às margens dos caminhos das tropas que demandavam o interior do país. O povoado passou a atuar como base de abastecimento dos fluxos migratórios desencadeados pela mineração. Graças à excelente posição geográfica, o local foi perdendo o caráter de ponto de pousada e passou a expandir as funções comerciais. A consequente atração de colonos para suas terras, no início do século XIX, fez com que o café despontasse como principal produto. Em 1832, o governo decretou a criação do município, com desmembramento de terras de Resende. Em 1857, a vila de Barra Mansa foi elevada à categoria de cidade. A exaustão dos solos mais férteis e a liberação do braço escravo provocaram o declínio da cafeicultura e o êxodo rural. A cultura do café cedeu lugar à pecuária de corte extensiva, evoluindo posteriormente para a produção leiteira.

No final da década de 30, teve início o desenvolvimento industrial do município, com a implantação de setores ligados às indústrias alimentares. O grande marco da expansão industrial no Brasil, deflagrada no pós-guerra, foi representado pela instalação, na década de 40, da primeira usina da CSN, em Volta Redonda, na época ainda distrito de Barra Mansa. A indústria metalúrgica e mecânica se estabeleceu na década de 50. A cidade foi formada na margem direita do Rio Paraíba do Sul e cresceu longitudinalmente ao longo do mesmo. Na década de 40, surgiram soluções verticais e os bairros residenciais alastraram-se e ocuparam vales próximos e áreas distantes.

Barra Mansa e Volta Redonda, juntas, exercem influência direta sobre grande parte da Região do Médio Paraíba, bem como sobre a porção meridional do Centro-Sul fluminense. Devem tal condição ao fato de abrigarem conurbação (extensa área urbana formada por cidades e vilarejos que foram surgindo e se desenvolvendo um ao lado do outro, formando um conjunto) representada pelas duas sedes. O crescimento está relacionado à implantação da CSN, que desempenhou papel multiplicador na atividade industrial da região, com consequente aumento de serviços.

Cronologia de eventos históricos

O Palácio Barão de Guapi é um prédio histórico de Barra Mansa que recebeu pessoas ilustres como a Princesa Isabel. Já sediou a Prefeitura e a Câmara Municipal. Atualmente abriga a Biblioteca.

Em 1768, é feita a construção da primeira edificação de Barra Mansa a fazenda da Posse;

Em 1860, Barra Mansa foi o maior produtor de café do país;

Em 1861, foi erguido o Palácio Barão do Guapi;

Em 1874, o Palácio Barão do Guapi ganhou um grande jardim que atualmente é o Parque Centenário;

Por volta de 1870, o Palácio Barão do Guapi foi considerado a melhor câmara de toda a província;

Em 1871, Barra Mansa foi visitada pela Princesa Isabel filha de D. Pedro II e também seu marido Conde d’Eu para a Inauguração da Estação Ferroviária;

Em 1908, Barra Mansa montou o primeiro clube de futebol da região o Barra Mansa Futebol Clube;

Em 1911, o Barra Mansa Futebol Clube se tornou o primeiro clube profissional do Brasil;

Na década de 1930, Barra Mansa foi o maior produtor de leite do país, com 500 mil litros;

Em 1937, Barra Mansa Inaugurou as duas primeiras indústrias metalúrgica da região a Siderúrgica de Barra Mansa e a Companhia Metalúrgica de Barbará;

Em 1946, Barra Mansa foi a primeira cidade do sul fluminense a incentivar o basquete, graças ao incentivo de Nelson Geraidine, o fundador da quadra do colégio Barão de Aiuruoca;

Em 1962, Barra Mansa foi o quarto maior produtor de leite do mundo.

Política

Legislativo

Acumulando nessa época a função de Legislativo e Executivo do município, seus trabalhos foram responsáveis diretos pelo crescimento de Barra Mansa. Seu presidente era sempre o vereador mais votado e a ele cabia executar as deliberações aprovadas pela Câmara Municipal. Um ano após a criação da vila, tomaram posse, para exercer mandato de 1833 a 1837, sete vereadores: Domiciano de Oliveira Arruda, José de Sousa Breves, Padre José Britualdo de Melo, José Bento Ferreira da Silva Guimarães, Joaquim Gomes de Sousa, Manuel de Sousa Azevedo e João Pereira da Cruz.

Até 1836, a Câmara Municipal não possuía prédio próprio, funcionando em uma casa cedida pelo capitão João Pereira da Cruz. Neste mesmo ano, através de recursos obtidos junto à população, foi adquirida uma casa antiga para que nela fossem instaladas a Câmara Municipal e a cadeia.

Remodelado, o prédio só ficou concluído em 1861, tendo como presidente o comendador Joaquim José de Oliveira, o Barão de Guapi. Por ordem do engenheiro da província, Manuel de Frias e Vasconcelos, a casa que abrigava a Câmara recebeu reformas e um grande jardim público foi feito em sua frente. As mudanças feitas em 1870, deram à Câmara Municipal de Barra Mansa o título de a melhor de toda a província.

Em 1912, os membros da 23ª Câmara Municipal enviaram ofício ao governo do estado e à assembleia legislativa, pedindo a nomeação de um prefeito para o município de Barra Mansa, abrindo mão de sua responsabilidade administrativa, desde que, em troca, o estado fizesse várias obras no município, entre eles a de saneamento, água e esgoto. Atendendo o pedido, o governo do estado, em 14 de abril de 1914 deu posse ao engenheiro João Luís Ferreira.

Atualmente a câmara municipal funciona no antigo prédio onde funcionava o fórum de Barra Mansa, possui 19 vereadores e está na sua 49ª legislatura, foram eleitos em 2016 os vereadores Paulo Chuchu (SD), Marcelo Cabeleireiro (PDT), Marcell Castro (PTB), Thiago Valério (PPS), Zé Abel (PRB), Gilmar Lélis (PRTB), Renatinho (PP), Luiz Antônio Cardoso (PMDB), Vicentinho (PSB), Marquinhos Pitombeira (PSDB), Elias da Corbama (PHS), Wellington Pires (PP), Roberto Beleza (PSC), Gilson Pooxa Vida (PSDB), Dr. Jaime Alves (PRB), Daniel Volpe (PPS), Zélio Show (PRTB) e Professora Maria Lucia (SD).

Executivo

Centro Administrativo Prefeito Luiz Amaral, sede do Poder Executivo.

O Poder Executivo de Barra Mansa é exercido por Rodrigo Drable Costa, mais conhecido como Rodrigo Drable (PMDB), eleito pela população no dia 2 de outubro de 2016, o mesmo cumprirá seu primeiro mandato no período de 2017 a 2020. Na eleição, teve o apoio dos partidos PMDB / PSC / PSB / PRTB / PTB / PTN / PDT / PHS / PPS / SD, que formaram a coligação Reconstruir Barra Mansa. Sua equipe de governo compõe-se ainda da vice-prefeita Professora Fátima (PRTB) e das Secretarias de Governo, Desenvolvimento Rural, Administração e Modernização do Serviço Público, Saúde, Educação, Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ordem Pública, Desenvolvimento Econômico, Assistência Social e Direitos Humanos, Manutenção Urbana, Habitação e Fazenda. Na administração indireta, como autarquias e fundações públicas, conta com SAAE, FUNDAMP e a Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM). O setor de Juventude, Esporte e Lazer passou a ser sub-secretaria vinculada à Educação em 2019.

A Prefeitura Municipal no passado localizava-se no Palácio Barão de Guapi, juntamente com a Câmara Municipal, atualmente situa-se no Centro Administrativo Prefeito Luiz Amaral, no bairro Centro.

Prefeitos

O primeiro prefeito de Barra Mansa foi o engenheiro João Luís Ferreira, nomeado pelo governo fluminense em 14 de abril de 1914. Foram seis os prefeitos nomeados até 1920, quando da criação da lei nº 1.670, os prefeitos passaram a ser eleitos para cumprir mandatos de três anos.

O primeiro prefeito eleito foi o coronel Alfredo Dias de Oliveira, que ocupou o cargo de 2 de agosto de 1922 a 23 de agosto de 1923, quando teve seu mandato interrompido em consequência de uma intervenção federal no estado.

Com a intervenção, as funções no Executivo passaram a ser exercidas por prefeitos-interventores. Foram dois os prefeitos-interventores, depois mais três prefeitos-eleitos, seguidos de mais doze prefeitos-interventores.

Somente no ano de 1947, Barra Mansa elege novamente seus representantes para o Legislativo e o Executivo. Na época, Flávio de Miranda Gonçalves assume o comando do Executivo do município, para cumprir quatro anos de mandato.

Judiciário

Fórum Municipal, situado no bairro Vila Barbará.

Foi no mesmo ano da instalação da vila de São Sebastião de Barra Mansa, que o Poder Judiciário começou a funcionar no município, tendo como seu primeiro juiz de paz Domingos Rodrigues Viana.

No mês de abril de 1833, foi realizado o primeiro júri em Barra Mansa, que esteve suspenso durante um curto período, voltando a atuar regularmente a partir de 6 de junho de 1835. Os primeiros registros civis de nascimento e óbito começaram a ser feitos em junho de 1851.

A princípio, o responsável por este trabalho era o vigário do município, passando depois a ser responsabilidade do Juiz de Paz. Segundo registros da época, o primeiro juiz de Direito da Comarca foi Eduardo P. de Matos, que exerceu suas atividades de 1874 a 1877.

Atualmente, o Município conta com 4 Varas Cíveis, 2 Varas Criminais, 2 Varas de Família, 1 Juizado Especial Cível, 1 Juizado Especial Criminal e 1 Cartório de Dívida Ativa, cuja competência é concomitante das 3ª e 4ª Varas Cíveis.

Os juízes togados do Município, na atualidade, são:

1ª Vara Cível – juiz em exercício – Dr. Francisco Ferraro Junior

2ª Vara Cível – juiz titular – Dr. Francisco Ferraro Junior

3ª Vara Cível – juiz titular – Dr. Paulo José de Bastos Cosenza

4ª Vara Cível – juiz titular – Drª. Cristiane Tomaz Buosi

1ª Vara Criminal – juiz titular – Drª. Ana Carolina Fucks Anderson Palheiro

2ª Vara Criminal – juiz titular – Dr. Maurício Magnus Ferreira

1ª Vara de Família – juiz titular – Dr. Luiz Cláudio Silva Jardim Marinho

2ª Vara de Família – juiz em exercício – Dr. Maurício Magnus Ferreira

I JECC – juiz titular – Dr. Roberto Henrique dos Reis

I JECRIM – juiz titular – Dr. Maurício Magnus Ferreira

Subdivisões

Centro, Distrito Sede.

Barra Mansa é atualmente dividida em seis distritos (freguesias) que se subdividem em mais de 155 bairros:

Distritos

Distrito Sede

(dividido em catorze regiões administrativas)

Floriano (antigo Ribeirão da Divisa)

Rialto

Nossa Senhora do Amparo

Vista do Rio Paraíba do Sul no Centro

Antônio Rocha (criado em 1993, antigo bairro Casa Branca)

Santa Rita de Cássia (criado em 2006)

Bairros

O município conta com mais de 155 bairros e(ou) loteamentos oficiais e oficiosos:

Os “bairros oficiais” são os que constam cadastrados na prefeitura e (ou) nos correios, e se incluem no abairramento oficial da prefeitura, (lei complementar n° 29 – Anexo I de 26 de dezembro de 2001). Os bairros do abairramento da prefeitura no Distrito Sede são 87 no total, dentro de catorze regiões administrativas.

Os “bairros que constam nos correios” são os bairros que apenas constam nos Correios como bairros, mais para Prefeitura de Barra Mansa, não são oficiais.

Os “bairros oficiosos” são os bairros que o governo sabe da sua existência, mas por alguma razão, não constam nem em mapas oficiais, nem nos Correios. São pequenos bairros, que são considerados como parte integrante de outro bairro de maior importância, porém alguns tem Associação de Moradores.

Exemplo: O bairro Morro do Cruzeiro é um bairro oficioso, pois não consta no novo abairramento, nem nos Correios. Oficialmente ele é parte do bairro Centro. No Distrito Sede, os bairros são divididos em dois agrupamentos:

O Perímetro Urbano (Lei Complementar n° 6 de 6 de dezembro de 1992) que é dividido em Regiões Administrativas – RA que são 14 no total (Lei n° 3.064, de 17 de maio de 1999)

A Região Leste é um aglomerado de três Regiões Administrativas (RAs) que se localiza no distrito-sede, são elas: RA V – Vila Elmira, RA VI – Nove de Abril, RA VII – Boa Vista.

E a área rural do distrito-sede, que é a área fora do perímetro urbano.

Considerada a obra arquitetônica mais famosa do município, a Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, conhecida como Ponte dos Arcos simboliza um ciclo de grande progresso econômico durante o século XX. Esta ponte foi inaugurada em 1958 na gestão do Prefeito Leonísio Sócrates Batista e serve de ligação entre os bairros Ano Bom e Centro.

Geografia

O município de Barra Mansa se estende em uma área de 548,90 km² e fica localizado às margens do Rio Paraíba do Sul, na região fluminense do Médio Vale do Paraíba, entre as Serra do Mar e da Mantiqueira.

Barra Mansa faz divisa com 8 municípios, sendo um no estado de São Paulo

Valença – Norte

Quatis – Norte e Oeste

Resende – Oeste

Porto Real – Oeste

Bananal, em São Paulo – Sul

Rio Claro – Sul

Volta Redonda – Leste

Barra do Piraí – Leste

Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a população estimada em 2010 é de 177.861 habitantes.

A maior usina siderúrgica da América Latina, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)[5], está em sua conurbação, localizando-se no município de Volta Redonda.

O município dispõe de uma significativa bacia hidrográfica e é servida pelo mais importante tronco ferroviário do país (MRS Logística e VLI Logística). Além disso, conta com excelente sistema rodoviário, que faz a ligação com as principais capitais e cidades da Região Sudeste. A rodovia Presidente Dutra (BR-116) é seu eixo central.

O município goza de uma posição geográfica muito privilegiada, localiza-se há 120 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, 300 quilômetros de São Paulo, 460 quilômetros de Belo Horizonte, 650 quilômetros de Espírito Santo, 85 quilômetros do porto de Angra dos Reis e 90 quilômetros do porto de Sepetiba, no município de Itaguaí.

Topografia

O relevo do município é constituído por planaltos, com altitude média de 381 metros, porém, está média diminui em direção ao Rio Paraíba do Sul, para formar a planície aluvial que é contornada pelo “mar de morros” com nível topográfico mais elevado. O ponto culminante encontra-se a 1.305,15 metros de altitude, na Serra do Rio Bonito (contrafortes da Serra da Mantiqueira), no Distrito de Nossa Senhora do Amparo.

Morros: Palmital, Redondo.

Serras: Rio Bonito, Amparo e Alto da Matuca

Fauna e Flora

Floresta do Cafundó:

Também chamada de Mata do Cafundó. Sua área distribui-se pelos Distritos de Sede, Floriano, e Rialto, e é equivalente a 1% do território do município, sendo um dos remanescentes mais representativos de Mata Atlântica em excelente estado de conservação. Por lei municipal é considerada Área de Preservação Ambiental. Segundo moradores locais ainda podem ser encontrados representantes da fauna ameaçados de extinção, como a suçuarana ou onça-parda (Puma concolor), o caititu (Tayassu tajacu) e várias espécies de aves, além de exuberante flora nativa. Dado o interesse científico desta área, é fundamental que seja designada uma Unidade de Conservação, visto que ainda podem ser encontrados nesta floresta grupos de sagui-da-serra escuro ou sagui-do-Vale do Paraíba (Callithrix aurita), espécie das matas do sudeste brasileiro e ameaçado de extinção, devido ao intenso desmatamento ocorrido no Vale do Paraíba, podendo ser esta área um dos últimos remanescentes do vale, onde ela pode ser encontrada.

Mata do Pavão:

Situada no distrito de Rialto, é uma das áreas remanescentes mais representativas da Mata Atlântica e encontra-se em excelente estado de conservação. Segundo moradores locais, ainda podem ser encontrados representantes da fauna ameaçados de extinção, como a onça parda (Felix sussuarana), porco do mato (Cateto), várias espécies de aves, além da exuberante flora nativa.

Floresta da Cicuta:

Uma área ecológica destinada a preservação da fauna, mananciais, vegetação, estudos e recreação. A floresta encontra-se na Fazenda Santa Cecília, de propriedade da Companhia Siderúrgica Nacional. A Floresta da Cicuta compreende cerca de 800 hectares, sendo que 85% da floresta está em território barra-mansense e o restante no município de Volta Redonda.

É um importante remanescente da Mata Atlântica fluminense. Na Floresta de Cicuta é comum a presença de árvores imponentes da Mata Atlântica, como o jequitibá, o pau-ferro, o chichá e a figueira branca, muitas delas tendo de 35 a 40 metros de altura. Em termos de fauna, aparecem aves como o juriti, a rolinha, o joão-de-barro e o tiê-sangue. Dentre os mamíferos destacam-se a paca, a cutia, o caxinguelê, a capivara, o bugio e a jaguatirica, sendo os dois últimos espécies ameaçadas de extinção.

Hidrografia

O rio Paraíba do Sul marca a estrutura hidrográfica do município, drenando vasta região através de uma grande quantidade de rios e córregos espalhados por toda a superfície.

Parte do centro da cidade alagado em 1968. O rápido e desordenado processo de urbanização tornou as enchentes um problema recorrente na cidade.

Pela margem direita do Paraíba, os principais afluentes são: Rio do Salto, Rio Bananal, Rio Barra Mansa, Rio Bocaina e os córregos Cotiara e Brandão; pela margem esquerda: Rio Turvo e os córregos Ano Bom e Água Comprida.

Rios e córregos

O principal rio é o Paraíba do Sul é os seus afluentes são pelas margens:

Margem Direita:

Distrito de Floriano: Ribeirão da Divisa (ou da Cachoeira), Córrego Sertãozinho, Córrego Piedade, Rio do Salto, Córrego da Lagoinha, Córrego Pombal, Córrego do Cafundó.

Distrito de Rialto: Córrego do Caracol, Córrego do Cunha, Córrego Quebra-canto, Córrego do Bueno de Cima, Córrego Soledade.

Distrito de Antônio Rocha: Córrego Alfa, Córrego do Jordão, Córrego da Marreca, Córrego Mamona, Córrego do Sertão, Córrego da Floresta, Córrego Serenon, Córrego do Sertão.

Distrito Sede: Córrego do Goiabal, Córrego da Boa Esperança, Córrego Feitoria, Rio Bananal, Rio Bocaina, Córrego Cotiara, Córrego Independência, Córrego Tapir, Rio Carioca ou Antinha, Córrego Beta, Córrego Morro Grande, Rio Barra Mansa, Córrego Coutinho, Córrego Cachoeirinha.

Margem Esquerda:

Distrito Sede: Rio Turvo, Córrego da Represa, Córrego das Laranjeiras, Córrego Água Comprida, Córrego Belo Monte, Córrego Santa Rita, Córrego dos Carvalhos, Córrego Santa Luzia, Córrego Pirapitinga, Córrego Santa Rita.

Distrito de Nossa Senhora do Amparo: Rio das Pedras, Córrego Sobradinho, Córrego Bocaina, Córrego São Benedito, Ribeirão do Desembarque ou Marimbondo, Córrego da Casa Branca, Ribeirão Santa Clara, Ribeirão Bom Sucesso, Córrego Jardim.

Outros Rios: Preto, Pavão e Milanez.

Quedas d’água

Do Salto da Lagoinha, com 27 metros de altura, do Cafundó, do Córrego, do Turvo e Chalé com 25 metros de altura.

Recursos naturais

Destacam-se areia, argila, berilo, calcário, dolomita, feldspato, lenhito, mica, e floresta primitiva da Mata Atlântica (Mata da Cicuta). São Explorados economicamente a areia, argila, feldspato, gnaisse para brita.

Clima

O clima é mesotérmico, com verões quentes e chuvosos e inverno seco. A umidade relativa do ar varia entre 77% a 69%; a temperatura média encontra-se entre 22,25 °C, sendo que as mais baixas registram-se no período de maio a setembro (média mínima de 13,7 °C) e as mais altas entre novembro a março (média máxima 29,74 °C).

O período de chuvas está entre os meses de outubro a abril com pluviosidade de 1.192,8 mm/ano. A precipitação média anual varia em torno de 1.592,5 mm de chuva, sendo de dezembro a março o período mais chuvoso (média de 247,87 mm/mês) e de maio a setembro o mais seco (média de 36,02 mm/mês).

Com relação à insolação, a média mensal é de 156,45 horas. Apresenta extremo máximo mensal de 236,6 horas e extremo mínimo mensal de 99,6 horas. A média diária é de 10,30 horas, sendo seu máximo de 12,1 horas e o mínimo de 7,6 horas.

Economia

Vista parcial do centro da cidade.

Contando com uma ocupação de mão-de-obra de cerca de 15 mil pessoas, o setor industrial apresenta crescimento de micro e pequenas empresas, responsáveis por 60% dos empregos nesta área. Levando-se em conta a proximidade entre os municípios e a facilidade de locomoção criada por estes fatores, o setor industrial da região tornou-se um dos mais importantes do estado do Rio de Janeiro, dados o grande porte das instalações e a consequente presença das empresas fornecedoras de insumos, das prestadoras de serviços e das que terceirizam as operações das grandes empresas. A economia de Barra Mansa é uma das maiores do estado do Rio de Janeiro, com PIB de R$ 2.462.828,323 mil[4].

Setor primário

Cafeicultura

A produção de café em nossa região surge no início do século XIX, quando ocorre o esgotamento das reservas de ouro de Minas Gerais e o plantio de cana-de-açúcar sofre sucessivas crises motivadas pelo mercado internacional.

Em Barra Mansa foram encontradas as condições ideais para o cultivo do café: solo fértil, altitude adequada e mão de obra escrava ociosa vinda da mineração. Rapidamente alastrou-se ao longo do vale do Rio Paraíba uma das mais promissoras atividades econômicas do Brasil: o chamado ciclo do café. Ainda em nossos dias podemos encontrar em Barra Mansa a imagem daqueles tempos na presença de antigas fazendas que resistiram ao tempo, integrando um importante acervo arquitetônico que mantém viva a memória histórica de nossa terra. É a casa grande destacando-se na paisagem, fronteira ao terreiro de secagem do café; são as tulhas, os depósitos e as senzalas.

O neoclassicismo, em moda na Europa, vem influenciar tanto a arquitetura da corte quando a das fazendas. Inúmeros são os cômodos das fazendas interligados por corredores. A personalidade sofisticada dos barões refletiu-se nas feições palacianas que davam às suas residências rurais.

A produção regional ganha tal vulto que são necessárias medidas administrativas para atuar na solução dos problemas de exportação de café. O Governo Federal resolve escolher Barra Mansa como polo de armazenamento e distribuição da produção cafeeira regional, dadas a características locais que facilitavam a implantação da logística necessária à movimentação da produção estocada visando a exportação. Grandes galpões são construídos para abrigar milhares de toneladas de café. A movimentação é intensa, até que no correr da década de 1930, dadas as crises de mercado geradas pela superprodução, o governo vê-se obrigado a modificar os rumos da economia brasileira, de agro–exportadora, passando a urbano-industrial. Merece destaques a tradição de Barra Mansa como centro de distribuição da produção econômica que permanece até hoje.

Olericultura

Apresentando uma expressiva área de produção de olerícolas, o bairro de Santa Rita de Cássia, possui características estritamente agrícolas, destacando-se como maior produtor de folhosas do Sul Fluminense. Com uma ampla base produtiva a comunidade apresenta cerca de 150 produtores em áreas de dimensões variadas. As principais espécies cultivadas são a alface e a couve, mas ainda podemos encontrar cultivos de repolho, brócolis, vagem, quiabo e pimentão. Com a manutenção da estufa chega a produzir 1.800.000 mudas por mês. Uma parcela de 70% é comercializada nos supermercados da região e 30% em feiras livres. Com a expressiva produção anual de 1.173 toneladas tem um rendimento de R$5.278.500,00

Os agricultores de Santa Rita são filiados à APASRRICA (Associação dos produtores de Santa Rita de Cássia), tutora do “Programa Nossa Merenda”, de Barra Mansa e Volta Redonda cujas hortas geram empregos para 650 pessoas.

No Distrito de Amparo existe a APRONAM (Associação dos Produtores de Nossa Senhora do Amparo), voltada para a melhoria da qualidade da produção: eletrificação, estradas, escolas e cursos em conjunto com a EMATER/RJ, Cooperativa Agropecuária de Amparo, Secretaria Municipal de Agricultura e Sindicato Rural. A APRONAM encarrega-se, também, da promoção da Feira da Roça e dos eventos Torneio Leiteiro e Cavalgada.

Bovinocultura

O rebanho bovino conta com cerca de 36.120 cabeças, das quais 28.485 são de leite e 7.675 de corte. Barra Mansa destaca-se como uma das principais bacias leiteiras do sul fluminense, atuando centralizada na pequena e média propriedade familiar. A produção anual de leite atinge 22.500.00 litros, apresentando elevada produtividade por animal, chegando a duas vezes a média nacional. Dentro de sua rede de empresas do setor lácteo, destaca-se a Cooperativa Agropecuária de Nossa Senhora do Amparo, situada no distrito de mesmo nome, operando também com leite oriundo de outros municípios: Quatis, Valença, Barra do Piraí e Volta Redonda. Uma referência especial cabe à Beneficiadora de Produtos Lácteos Nestlé S.A. que, desde a sua instalação no município, em 1937, manteve níveis invejáveis de produtividade. Em 2007 a Nestlé encerrou suas atividades no município.

Bovino de corte

O município de Barra Mansa não apresenta uma área tão expressiva para a produção de bovino de corte se comparada com áreas tradicionalmente produtoras, mas a partir daí a necessidade de se tornar a exploração de bovinos de corte mais competitiva dentro do mercado de carnes está abrindo uma grande perspectiva para nossa pecuária, a produção de “Novilho Precoce”, na qual se busca a redução da idade de abate dos machos bovinos, associada à redução da idade à primeira cria das fêmeas (novilhas) e à redução do intervalo entre os partos das vacas. A produção média de carne é de 512 toneladas/ano.

Defesa sanitária animal

O município através da Gerência de Defesa Agropecuária, presta apoio aos pequenas produtores rurais, promovendo campanhas de vacinação de erradicação e controle das principais doenças animais, como aftosa, raiva e brucelose. Abrangendo próximo a 100% da cobertura vacinal.

Inseminação artificial

A inseminação artificial tornou-se uma das mais importantes técnicas disponíveis para o melhoramento genético do gado bovino. O trabalho é desenvolvido por profissionais autônomos sendo também, um serviço prestado pelas cooperativas agropecuárias. No ano de 2001 foram atendidos 28 propriedades, com um total de 921 vacas inseminadas.

Avicultura

A avicultura é uma atividade onde o tamanho da propriedade não é o principal. Pode ser adequada ao espaço disponível, sendo um negócio dinâmico cujos avanços tecnológicos e genéticos surgem cada vez mais rápidos. O desenvolvimento da avicultura no município é atribuído principalmente a uma associação entre genética, nutrição, manejo e sanidade, aliada ao grande interesse do setor avícola em obter melhores índices de produtividade adotando, constantemente, novas tecnologias. Barra Mansa é um importante polo de criação de frangos de corte. Além de abastecer integralmente o município, produz o suficiente para fornecer aos mercados do Rio de Janeiro e São Paulo. Entre grandes, médios e pequenos criadores, a produção chega próxima a 500 mil cabeças a cada ciclo de engorda. As Fazendas Reunidas Antônio Rocha, situadas em Ataúlfo de Paiva, são as principais produtoras avícolas do município, contando com amplos e modernos galpões equipados com ventiladores, alimentadores automáticos, rações próprias, bebedouros modernos e geradores de energia elétrica. Produz, em média, 180.000 cabeças, por ciclo de engorda. O abate, em nível industrial, é centralizado na empresa RICA, sediada no vizinho município de Rio Claro, de onde é exportada a carne para os grandes centros.

Caprinocultura

Em Barra Mansa pelo seu relevo movimentado a caprinocultura tem sido uma atividade crescente, mesmo que ainda incipiente, apresentando um plantel de animais de alto padrão genético e alta produtividade. A raça predominante é a Saanen. Com um rebanho de 150 cabeças, a produção anual de leite chega a 33.675 litros.

Piscicultura

A busca por carnes mais saudáveis e nobres, além do crescimento das atividades de lazer tipo “pesque-pague”, está levando a piscicultura a tomar grande impulso no município. A Secretaria de Agricultura de Barra Mansa junto com a EMATER-RJ e o governo do estado, implementaram a extensão do Polo de Piscicultura do Sul Fluminense aos produtores do município, criando suporte para o desenvolvimento dessas atividades. O programa consiste na construção de tanques, capacitação dos produtores e técnicos e implantação de entreposto para industrialização e comercialização. Abrangerá produtores em toda a extensão do município, tornando-se uma boa alternativa de desenvolvimento econômico. Contando com 6 novos produtores atendidos pelo programa perfazendo uma área de 9.250m² de espelho de água em cultivo. A Fazenda São Lucas do Brandão conta com doze represas que perfazem um total aproximadamente de 8m² de lâmina d’água, cultivando as espécies: carpa, (capim, húngara, espelho, vermelha, cabeça grande), tilápia (nilótica, tailandesa, vermelha saint-peter), traíra, curimbatá, surubim (pintado), piauçu, tambacu, dourado e pacu. Recentemente, no distrito de Amparo, desenvolve-se a implantação de criadouro com certificação nacional, de jacarés de papo amarelo, com as finalidades de comercialização e preservação da espécie.

Equinocultura

A Fazenda da Bocaina mantém significativos plantel de cavalos Mangalarga, estando presente nos principais eventos nacionais referentes à raça. O empenho dos proprietários no sentido de manter elevado os padrões genéticos tem sido o principal fator do seu sucesso como importante criatório do Mangalarga na região.

No Haras Paraíso, anexo à Fazenda Paraíso, podem ser encontrados animais das raças Quarto de Milha e Mangalarga. Além das qualidades genéticas dos animais, indispensáveis às suas finalidades (trabalho e esporte), o haras mantém curso de laços e três tambores, oferecendo também, serviços de aluguel de baias e de doma racional.

Setor secundário

Barra Mansa possui um parque industrial forte e diversificado. Contando com uma ocupação de mão-de-obra de cerca de 15 mil pessoas, o setor industrial vem apresentando crescimento de micro e pequenas empresas, que são responsáveis por 60% dos empregos nesta área. No sentido de apoiar essas empresas, existe o Balcão SEBRAE. Instalado na Associação Comercial, atende diariamente cerca de 50 pessoas. O município também possui indústrias de grande porte nos ramos de siderurgia e canalização.

O número de empresas industriais em Barra Mansa chega a 528 unidades.

Setor terciário

Barra Mansa possui um forte e tradicional centro comercial[7], concentrado principalmente na avenida Joaquim Leite, coração da cidade, possui grandes lojas como Casas Bahia, Ponto Frio, Marisa, Bob’s, Habib’s, Cacau Show, Mc Donald’s, Casas Pernambucanas, O Boticário, Subway, Burguer King entre outras. Além disso, possui lojas variadas, dois shopping’s centers de pequeno porte e duas salas de cinema 3D com áudio digital. Também há muito movimento em ruas adjacentes, como a Rua Mário Ramos e Avenida Domingos Mariano, famosa por seu tradicional comércio moveleiro.

A Avenida Joaquim Leite é a mais movimentada do Centro da cidade e concentra um grande centro de compras.

Em alguns bairros despontam áreas comerciais de menor porte, como em Saudade, Ano Bom, Vila Nova e Santa Clara, sendo os dois últimos localizados em pontos periféricos, transformando-se numa opção mais acessível para as populações das áreas afastadas do centro. Nos últimos anos, o Ano Bom tem se transformado em um importante polo de gastronomia no município com um leque diverso de opções.

Outra atividade que vem crescendo no município é o setor hoteleiro, que ganhou impulso após a criação da Flumisul, Feira Internacional de Negócios do Sul Fluminense. Empresários e representantes de países de todo o mundo vêm até o município para participar da Feira, que, desde sua primeira edição, em 1999, vem servindo de porta de entrada de investimentos não só para Barra Mansa como para toda a região.

Turismo

O Palácio Barão de Guapi, hoje, é sede da Biblioteca Municipal e seu jardim se transformou no Parque Centenário, denominado também como Jardim das Preguiças devido à abundância do mamífero conhecido como bicho-preguiça em suas árvores.

O Parque Centenário, ou Jardim das Preguiças como é conhecido devido à abundância do bicho-preguiça em suas árvores fica encravado no centro da cidade, é o maior parque urbano do município, recebe vários turistas assim como moradores próximos para descanso.

Fazenda Bocaina – localizada na Estrada Barra Mansa / Bananal, possui arquitetura rural do século XIX. Apresenta um estado de conservação muito bom e um portão de acesso ao jardim, cujo trabalho de serralheria merece destaque.

Fazenda Santo Antônio – construída no início do século XIX, apresenta planta e fachada bem características das fazendas de café. Encontra-se em precário estado de conservação e precisa de obras urgentes de recuperação.

«Fazenda da Posse» (em inglês). – a primeira construção erguida em Barra Mansa data de 1764. Trata-se de um casarão em estilo colonial, totalmente restaurado, um marco do surgimento do município. Atualmente, funciona como Centro Cultural, abrigando cursos e exposições de arte.

Fazenda Criciúma – a Fazenda foi construída em 1872, pelo fazendeiro de café e empresário, com atividades comerciais na França, Manoel Gomes de Carvalho (Barão do Rio Negro). Criciúma foi uma das mais importantes produtoras de café da região. Ao longo dos anos, a construção histórica sofreu pequenas modificações, mantendo algumas linhas arquitetônicas que lembram o Palácio Rio Negro de Petrópolis.

Fazenda Sant’Ana do Turvo – construída em 1826, por Joaquim Manuel de Carvalho (primeiro Barão de Amparo), foi a maior produtora de café na região. Na época, ocupando uma área de 700 alqueires e possuindo 250 escravos, chegou a produzir, anualmente, 180 mil arrobas de café. Em bom estado de conservação, é um dos bons exemplos da arquitetura rural do século XIX, contando com 12 quartos, três salões e outras dependências. Localiza-se no limite com o distrito de Nossa Senhora do Amparo, o que faz com que seja considerada parte daquele distrito.

Fazenda Rochinha – cuidadosamente restaurada, mantém as características da arquitetura do final do século XVIII, quando o chamado estilo colonial marcava as construções rurais. Desde 1902, destaca-se pela excelência de sua cachaça artesanal, ROCHINHA, comercializada em todo o Brasil e com adiantados projetos de exportação.

Fazenda São Lucas Brandão – pertenceu inicialmente ao comendador Lucas Antônio Monteiro de Barros, benfeitor do município que deu início à construção da Câmara Municipal de Barra Mansa. Durante o ciclo do café, destacou-se como uma das principais produtoras da região. Sua sede data do final do século XIX, encontrando-se em bom estado de conservação.

Hotel Fazenda Sertãozinho – oferece suítes, café da manhã, salão de jogos, piscina, sauna, quadras de vôlei e campos de futebol, pesque-pague, passeios a cavalo e caminhadas, comidas típicas caseiras e instalações para festas de confraternização. O acesso é mais fácil pelo Distrito de Rialto.

Fazenda Ribeirão Claro – foi construída em 1845, por João Crisóstomo de Vargas, no melhor estilo da época. Um imponente solar mantém o traçado e mobiliário originais, conservando sua autenticidade pelas gerações seguintes.

Artesanato Stella Carvalho – construído pela Associação das Damas de Caridade de Amparo, em 1981. Entre seus objetivos estão o incentivo às habilidades artesanais e a facilitação do acesso ao mercado de vendas, cujos resultados revertem para as artesãs, como uma espécie de cooperativa. O projeto foi do Engenheiro Luiz Roberto Correia Reche e mostra uma fachada com esquadria em estilo colonial, mantendo o clima do cenário histórico de Amparo. As colchas de retalhos produzidas pelo artesanato são famosas, conhecidas inclusive em outros países, tornando-se um referencial de Amparo.

Transporte

Passagem da linha férrea sob o Rio Paraíba do Sul, em 1941.

Rodoviária Municipal na década de 1970. Na altura ainda era particular, e conhecida como Rodoviária Comendador Geraldo Osório Rodrigues.

Barra Mansa possui um importante entroncamento ferroviário, recebendo trilhos das antigas SR-2 e SR-3 da RFFSA, sendo operadas pela Ferrovia Centro Atlântica e pela MRS Logística.

O município, dispõe de parte significativa da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e está servida pelo mais importante tronco ferroviário do país. Conta ainda com um excelente sistema rodoviário, que faz as ligações com as principais capitais e cidades do sudeste do Brasil, tendo a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) em seu eixo central.

O município é servido por ferrovias e rodovias que permitem a comunicação não só com outros municípios fluminenses, mas também com São Paulo e Minas Gerais. Destacam-se a rodovia Presidente Dutra e a rodovia Lúcio Meira (BR-393), que possibilitam a ligação da região com a BR-040 (Rio-Belo Horizonte). Adicionalmente, a RJ-155, em trecho correspondente à BR-494, acessa Rio Claro e Angra dos Reis, no litoral Sul do Estado.

O principal terminal de ônibus da cidade é a Rodoviária Comendador Geraldo Osório, localizada no centro da cidade. Por este terminal passam diversas linhas intermunicipais e interestaduais ligando Barra Mansa a outras cidades da região e também às principais capitais do país. Há um projeto para transferir este terminal rodoviário principal para um terreno às margens da Rodovia Presidente Dutra, visando melhorar o fluxo de veículos no centro.

Atualmente as linhas de ônibus urbano do município, são operadas pelo Consórcio Barra Mansa/TransBM, que é composto pelas empresas Colitur e Triecon.

Colitur, operando na região situada à direita da Rodovia Presidente Dutra, e também na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul.

Triecon (ex: auto comercial), operando na região situada entre o Rio Paraíba do Sul e a Rodovia Presidente Dutra, e também na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul.

Em Barra Mansa também se encontra a sede da Viação Cidade do Aço, fundada em 1951 pelo Comendador Geraldo Ozório Rodrigues. Criada inicialmente para ligar Barra Mansa à Volta Redonda, a empresa hoje opera várias linhas intermunicipais e interestaduais, sendo a principal ligação até a capital do estado.

As ferrovias que formam um grande entroncamento na cidade são o Ramal de São Paulo da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, ligando a região com São Paulo e com a capital fluminense Rio de Janeiro e a Linha Tronco da antiga Rede Mineira de Viação, ligando Barra Mansa às cidades do sul mineiro e à Rio Claro e Angra dos Reis, no sul fluminense. Ambas estão destinadas atualmente para o transporte de cargas.

No passado, o município possuía um segundo entroncamento entre o Ramal de São Paulo e o Ramal de Bananal (antiga Estrada de Ferro Bananal), também pertencente à EFCB e que ligava a cidade ao município próximo de Bananal, já no estado de São Paulo. Este último ramal ferroviário foi extinto no ano de 1964.

Trem Mineiro (Barra Mansa-Ribeirão Vermelho)

A Estação Ferroviária de Barra Mansa era atendida pelo Trem Mineiro da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA), um trem de passageiros de longa distância que operava na Linha Tronco da antiga Rede Mineira de Viação no sentido norte, ligando o município fluminense à cidade de Ribeirão Vermelho, no sul de Minas Gerais. O trem costumava operar aos finais de semana, atendendo sempre a uma grande demanda de passageiros, que o procuravam por conta da beleza de seu trajeto, onde cortava grande parte da região da Serra da Mantiqueira. Dentre turistas, também atendia aos moradores das cidades interioranas do Sul de Minas, que dele dependiam para seus deslocamentos aos grandes centros comerciais, além dos próprios moradores de Barra Mansa.

O Trem Mineiro era composto por 7 carros (1 bagageiro, 2 de primeira classe, 3 de segunda classe e 1 restaurante), sendo puxados por uma locomotiva a diesel sob os trilhos da Linha Tronco da RMV, que possui bitola métrica. Apesar de sua simplicidade, o trem proporcionava conforto e segurança aos passageiros, em uma viagem que durava de 3 a 5 horas de percurso. Após a privatização da linha férrea e a concessão desta para o transporte de cargas pela Ferrovia Centro Atlântica, o Trem Mineiro realizou suas últimas viagens no dia 26 de agosto de 1996 e em seguida foi desativado. [12]

Trem de Alta Velocidade

Segundo o último edital divulgado, Barra Mansa sediará uma das estações do Trem de Alta Velocidade no Brasil (TAV), que terá a função de interligar Rio de Janeiro – São Paulo – Campinas. A Estação de Barra Mansa deverá ser construída no bairro São Judas ou próximo ao entroncamento da Via Dutra com a Lúcio Meira.

Apesar do município não possuir aeroporto, seu código IATA é “QBN”.

Demografia

Entre 1970 e 1980, Barra Mansa apresentou um crescimento populacional de 53,11%, tendo em vista a grande afluência de migrantes provocada pela atividade da CSN.

Esse salto não teve continuidade na década de 80, quando o crescimento foi de 11,36%. Desta vez o resultado foi motivado pela desaceleração do crescimento vegetativo da população brasileira e a retração da economia, o que determinou diminuição da atividade siderúrgica e, consequentemente, do fluxo de imigração para a região.

Estima-se em 1,5 milhão de habitantes a população da microrregião abrangida num raio de cem quilômetros, sem considerar as maiores cidades da Baixada Fluminense e a capital.

Energia

O município foi uma das primeiras do sul do estado do Rio de Janeiro a receber canalizações de gás natural, o que popularizou rapidamente o uso do GNV entre os motoristas do município. Hoje, postos de combustível de todo o município oferecem o GNV em suas bombas.

O gás natural também está presente no uso residencial. A CEG, concessionária de distribuição de gás no interior do estado do Rio, instalou dutos pelo centro da cidade e continua a expansão em direção da rede em direção aos bairros, provendo ao município uma rápida transição dos botijões de GLP para o novo sistema.

A rede de energia elétrica de Barra Mansa é operada pela Light. Sua principal subestação é localizada no bairro Estamparia.

Saneamento

O sistema de distribuição de água potável e tratamento de esgoto em Barra Mansa é responsabilidade do SAAE-BM – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa, entidade autárquica ligada à prefeitura. A rede de saneamento de Barra Mansa é encabeçada pela ETA Nova, capaz de processar 1.440 metros cúbicos de água por hora. Esta estação de tratamento de água é localizada em um terreno adjacente ao antigo Quartel do Exército, próximo ao centro da cidade.

O SAAE-BM também é responsável pela coleta de lixo, sendo que atualmente o serviço é operado em regime de concessão pela Vega Engenharia Ambiental.

Saúde

Barra Mansa possui quatro hospitais, todos localizados na área central da cidade. São eles o Hospital Santa Isabel (mantido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa), o Hospital Santa Maria, o Hospital Menino Jesus de Praga e o Hospital-Maternidade Maria Teresa Sacchi de Moura, sendo o último pertencente à prefeitura. O município também dispõe de duas Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24 Horas.

A rede pública de saúde é formada pelo Hospital Maternidade, o Hospital Santa Isabel e as duas UPAs 24 Horas (Centro e Região Leste), há também vários centros de referência, unidades de diagnóstico, postos de saúde nos bairros, laboratórios públicos, além do “Hemonúcleo Municipal”.

A cidade também conta com diversas clínicas e laboratórios particulares.

Segurança pública e defesa civil

Polícia Militar

O policiamento ostensivo da cidade está a cargo da 2ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM/2ªCia), sediada no bairro Vila Nova, que ainda faz a guarda do fórum municipal, entre outros estabelecimentos públicos, controlando também os DPOs nos bairros de Cotiara, Santa Clara, Santa Rita de Cássia e nos distritos de Nossa Senhora do Amparo, Rialto e Floriano.

Corpo de Bombeiros Militar

Ações de salvamento e combate a incêndios e sinistros no município ficam por conta do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (7º GBM), cujo quartel fica no bairro Saudade, e responde ainda pelas atividades de defesa civil nos municípios de Quatis e Rio Claro.

Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro mantém no município a 90ª Delegacia Policial (90ª DP), e a 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (9ª CRPI), ambas funcionando no Centro do município.

Sistema de Monitoramento de Câmeras

O Sistema de Monitoramento de Câmeras (SIM) do município opera com 25 câmeras, sendo 21 externas, instaladas nas principais ruas do Centro da cidade, e quatro internas, instaladas no prédio da Prefeitura. O SIM funciona na Prefeitura Municipal 24 horas por dia, sob a operação da Guarda Municipal.

Guarda e Defesa Civil Municipais

A prefeitura também possui uma equipe de defesa civil, para monitoramento e auxílio da população em cado de desastres naturais, bem como mantém uma Guarda Municipal, responsável pela segurança pública no âmbito municipal e organização do trânsito na cidade. O aquartelamento de ambas fica Parque da Cidade, situado à Rua Prefeito João Chiesse Filho, s/nº, Centro.

SAMU – Serviço Médico de Atendimento de Urgência

O Samu em Barra Mansa presta serviço de emergências médicas de forma rápida e diferenciada. A experiência e a qualidade garantem aos seus clientes a excelência no atendimento, valorizando sempre cada indivíduo e contribuindo para o bem estar da sociedade.

Comunicação

Barra Mansa é servida pela rede móvel 4G. Na telefonia móvel operam na cidade as companhias OI, TIM, Claro, Vivo, além da Nextel. Os serviços de Internet e TV a cabo são prestados pelas empresas Oi, NET e Vivo.

Os principais jornais impressos regionais que circulam em Barra Mansa são:

Diário do Vale

A Voz da Cidade

Foco Regional

Destaque Popular

Jornal Aqui

Jornal Folha do Interior

As principais emissoras de rádio de Barra Mansa são:

Rádio Sul Fluminense AM, ZYJ-473, 1390 kHz.

Rádio Sul Fluminense FM, ZYD-473, 96,1 MHz.

Rádio Sociedade FM, ZYD-474, 104,1 MHz.

Barra Mansa é sede da primeira emissora de TV do interior do estado, a emissora pertence ao Grupo Bandeirantes e chama-se Band Rio Interior, transmitindo para todo o interior do estado. No município também existem várias emissoras de rádio comunitárias, de menor porte. As emissoras de TV aberta sintonizadas na cidade são:

Canal 24 – SBT Interior RJ

Canal 26 – Rede Vida, HDTV

Canal 30 – TV Rio Sul, HDTV

Canal 33 – Band HD

Canal 59 – TV Canção Nova, HDTV

Sociedade

Educação

Universidade de Barra Mansa – UBM.

Barra Mansa possui um centro de ensino superior, o Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), mantido pela Sobeu – Associação Barra-mansense de Ensino. O UBM oferece cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento. A instituição possui um campus principal no bairro Centro e outro na Fazenda Santa Cecília “Campus Cicuta” em uma área entre do município com acesso pela cidade vizinha de Volta Redonda.

Destaca se também o Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante CETEP / CVT mantido pela Faetec que oferece cursos nas áreas de idiomas, informática comercial e construção civil.

Na rede pública de ensino médio e fundamental destaca-se os Colégios Estadual Barão de Aiuruoca e Baldomero Barbará. Há também diversos colégios e escolas de maior e menor porte espalhados pela cidade, pertencentes tanto ao Município como ao Estado, como o Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable. Na rede particular se destaca o Colégio Verbo Divino, Colégio Nossa Senhora do Amparo e o Colégio UBM.

Cultura

Vista da antiga estação da Estrada de Ferro Central do Brasil. Inaugurada em 1871 pela Princesa Isabel e pelo Conde D’Eu, o prédio quase desabou após um incêndio nos anos 80, mas foi recuperado e hoje abriga o centro cultural Estação das Artes.

Caravana com a Tocha Olímpica dos Jogos Rio-2016 desfilando pela avenida Joaquim Leite.

A cidade de Barra Mansa possui três clubes mais frequentados: O Ilha Clube, o Clube Municipal e o “Centro de lazer – Vila Nova feliz da vida”. O primeiro está localizado no bairro do Ano Bom, e recebe esse nome, por se localizar numa espécie de ilha. Para chegar ao clube, é necessário atravessar uma pequena ponte que passa sobre o Rio Paraíba do Sul. Já o Clube Municipal está em condições precárias e localizado no centro da cidade, próximo à Câmara e ao Jardim das Preguiças. O terceiro, o Azteca Clube, fica na Vila Nova, e foi famoso por reunir jovens ao som do funk carioca, hoje é administrado pela Prefeitura Municipal.

Já o SESC de Barra Mansa no bairro Ano Bom, e o SESI no bairro Estamparia além de atrair moradores, desperta o interesse de cidades vizinhas com uma intensa agenda de atividades, incluindo esportes, peças teatrais, exposições fotográficas. Há menos de dois anos, o SESC Barra Mansa entrou na rota dos shows, antes mais dirigidos às unidades da capital fluminense. Essas apresentações acontecem no teatro externo, que é coberto por uma lona de circo.

A cidade também possui a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, reconhecida nacionalmente. Já se apresentou em importantes festivais nacionais e internacionais dentro e fora do país. Realiza com frequência concertos no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e outras importantes salas de concerto e teatros por todo o país. A orquestra é oriunda do Projeto Música nas Escolas, que além da própria orquestra, também dá origem a uma banda sinfônica, uma banda marcial, uma orquestra de jazz, uma camerata e diversos grupos de alunos. Mantendo assim uma agenda de concertos significativa ao longo de todo o ano.

O Projeto Dança & Magia também faz parte da cena cultural de Barra Mansa, oferece aulas gratuitas de Ballet Clássico e diversas apresentações no decorrer do ano em Barra Mansa desde 2006. Vencedor do Edital de Ponto de Cultura do Ministério da Cultura 2009 e em 2011 foi selecionado no concorrido Edital de apoio à projetos do Criança Esperança.

A cidade tem um forte movimento artístico em torno da preservação e difusão de sua história. O Projeto Nasce Uma Cidade, idealizado e produzido pelo Coletivo Teatral Sala Preta, conta com a participação de cerca de 600 artistas de diversas agrupações artísticas e culturais da cidade e região. Desde 2010 o projeto acontece como um desfile cívico-cênico que percorre os principais prédios e monumentos históricos do centro da cidade. A montagem, preparações, ensaios e confecção dos adereços e figurinos acontecem na Sala de Espetáculos Tulhas do Café, no Parque da Cidade, no Centro.

Barra Mansa conta ainda com o Centro Cultural Fazenda da Posse com galeria de artes, cursos e oficinas de artes visuais. O casarão foi a primeira edificação da cidade e foi moradia de Custódio Ferreira Leite. Ali são realizadas importantes exposições e atividades culturais ao longo do ano.

No centro da cidade há a Estação das Artes, no centro. Localizado no antigo prédio da estação de trem inaugurado pela Princesa Isabel, que para a ocasião hospedou-se na residência do Barão de Guapy, onde hoje funciona o, já citado, Clube Municipal. Neste espaço são realizadas atividades voltadas para as artes visuais.

Tanto o Centro Cultural Fazenda da Posse, quanto a Estação das Artes são de responsabilidade da Fundação de Cultura de Barra Mansa.

Em 9 de março de 1979 foi inaugurado o PAC – Ponto de Ação Cultural de Barra Mansa, com exposição de Clécio Penedo. O PAC está de portas abertas até hoje, com exposições, oficinas e um rico acervo, mostrando a força e a importante presença das artes visuais no município.

Arquitetura

A primeira construção do município, a Fazenda da Posse, por muito tempo esteve entregue ao abandono, mas hoje a edificação foi restaurada e é sede de um centro cultural, e situa-se junto a linha férrea.

Outros cartões postais do município são a Igreja Matriz de São Sebastião (o marco zero do pequeno povoado que daria origem à cidade), o Parque Centenário, o Palácio Barão de Guapi e a Ponte dos Arcos, que liga o centro ao bairro Ano Bom.

Religião

Missa sendo realizada na Igreja Matriz de São Sebastião em meados dos anos 50, o interior da igreja passava por revitalização na época.

Igreja do Divino Espírito Santo. Sua construção foi iniciada em 1833 e concluída 54 anos mais tarde. No local havia uma capela e, desde essa data, vem recebendo reparos e reformas que, possivelmente, podem ter alterado as linhas arquitetônicas da fachada. O interior conserva o traçado original. Igreja Nossa Senhora do Amparo – construída por iniciativa do Visconde do Rio Bonito, então Presidente da Província do Rio de Janeiro, sua fachada elegante e sem excessos de adornos é um bom exemplo da arquitetura neoclássica religiosa. O prédio mantém-se em bom estado de conservação e não sofreu nenhuma alteração interna ou externa.

Culinária

Seguindo a história da sua formação e do seu povo, a culinária do município é predominantemente mineira. O feijão consumido é preto, o que difere da população paulista, por exemplo. E sua vocação natural para a agropecuária também leva ao barramansense boas opções de queijos, leite e demais laticínios.

A Cooperativa Agropecuária de Barra Mansa é a maior em processamento e transformação de leite e derivados do estado do Rio de Janeiro. Seus produtos são famosos em outros mercados com a estampa da vaquinha, o logotipo da cooperativa.

Carnaval

Desde a década de 1920 ocorrem manifestações de cunho carnavalesco no município, com a apresentação de diversas escolas de samba, blocos de rua e bailes de Carnaval. Além dos Blocos e Escolas, há o Bloco do Boi, formado por moradores do bairro Roberto Silveira, em que anualmente pessoas fantasiadas de bovinos vão às ruas simular touros indomados.

Festas

Festas Religiosas

As principais manifestações religiosas do município ocorrem na comemoração das datas de São Sebastião (padroeiro do município), Santo Antônio (padroeiro do bairro Saudade) e de Nossa Senhora Aparecida.

A Festa de São Sebastião envolve uma série de eventos que antecedem o dia do padroeiro, como o leilão de gado, a Cavalgada de São Sebastião, a Corrida Rústica de São Sebastião e a tradicional quermesse nas ruas do centro, sempre animadas por músicos da região. No dia 20 de janeiro, dia do Padroeiro, há uma grande missa celebrada na Igreja Matriz, seguida de uma procissão composta por milhares de devotos.

A Festa de Santo Antônio, no bairro Saudade, também possui uma extensa programação social e religiosa, contando com uma animada quermesse, missa e procissão pelas ruas do bairro.

Todos os anos, no dia de Nossa Senhora Aparecida, é organizada a tradicional Procissão Fluvial. A imagem é levada do centro do município em carreata até o bairro Vila Maria, é colocada em um barco e desce em caravana pelo Rio Paraíba do Sul até o centro do município, onde segue em procissão a pé até a Igreja Matriz.

Também é importante lembrar a tradicional encenação da Paixão de Cristo no distrito de Rialto, organizada por moradores locais.

Lazer

Vista da Praça da Liberdade, no centro da cidade.

O bairro do município onde há mais opções de lazer para a população é o bairro Ano Bom, que possui uma série de bares frequentados pelos moradores dos bairros adjacentes. Há também um grande número de bares no entorno da UBM, frequentados principalmente por universitários.

Aos domingos, é promovida uma extensa programação cultural no entorno do Parque Centenário, onde apresentam-se bandas, fanfarras e corais, complementados por feiras de artesanato e atividades infantis.

Durante o ano, são realizados diversos eventos no município, a destacar:

Exposição Agropecuária de Barra Mansa

Festejos do aniversário do município, com desfile cívico-cênico (espetáculo de teatro de rua itinerante: “Nasce Uma Cidade”) e outras atividades.

Festa do Trabalhador, No bairro Vista Alegre

Eventos Pré-Natalinos

Conforme citado em tópicos anteriores, há também o Carnaval e as festas de São Sebastião e Santo Antônio. Existem outras festas menores de santos padroeiros pelos bairros e distritos, além de feiras da roça e torneios agropecuários.

Linguagem

A língua oficial falada no município de Barra Mansa é o português, trazida pelos colonizadores lusitanos. Esta língua é falada nos seis distritos, e é também ensinada nas escolas. O latim já foi ensinado nos colégios, mas hoje não mais. São ensinados atualmente nas escolas de Ensino Fundamental e Médio o inglês, com maior frequência, e o castelhano. Em escolas especializadas de idiomas são ensinados também o francês, alemão, italiano e o japonês.

Sotaque

A história revela que Barra Mansa possuiu, dentre os seus primeiros habitantes, os tropeiros que desbravavam o Brasil nas rotas entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais durante o Ciclo do Café — período em que o Vale de Paraíba teve grande participação. Muitos deles, vindos de Minas Gerais, ficaram no município e contribuíram para a formação da cultura local e seu sotaque.

Diferentemente de outras cidades fluminenses, o cidadão de Barra Mansa fora de seu “terreno” é, nas demais regiões do estado, confundido com mineiro; já no estado de São Paulo ou de Minas Gerais, supõem-no carioca. Na verdade, o barra-mansense carrega um sotaque intermediário, muito próximo ao que se chama “pronúncia padrão”: apesar do leve cantar em sua fala, o “s” antes de consoante ou em posição final é sibilado, como na pronúncia paulista, e não chiado como na pronúncia carioca, o “r” é glotal como o dos mineiros, e nunca retroflexo como o dos paulistas ou uvular como o dos cariocas, e as vogais não são exageradamente abertas. Assim, pode-se dizer que sintetiza o modo de falar do povo do sul-fluminense.

Teatro

O teatro de rua tem sido um movimento crescente. Os artistas se apresentam pela cidade com espetáculos nas principais praças e ruas do centro, dentre elas a Praça da Liberdade, a Praça da Matriz, Rua Duque de Caxias e Rua Rio Branco. O precursor deste movimento de teatro de rua é o Coletivo Teatral Sala Preta, atuante na cidade desde 2009. Além das constantes temporadas de espetáculos nas ruas, o coletivo realiza ininterruptamente desde o ano de sua fundação a mostra internacional de arte de rua, a Tomada Urbana. O projeto começou em 2009 com espetáculos de teatro de rua no centro da cidade e já no ano seguinte passou a atender os bairros e distritos. Todos os anos artistas do mundo todo desembarcam na cidade e se apresentam com teatro, música, dança, performance, artes visuais e até projeções de filmes. Não há equipamentos de exibição cultural nos bairros e por isso esse projeto oferece a importante oportunidade de os cidadão terem contato com a linguagem artística.

O ensino de teatro na cidade é cada vez mais crescente e conta com cursos na bem estruturada unidade do SESC, na Casa de Cultura Arte in Foco, no UBM – Centro Universitário de Barra Mansa e também na sede do Coletivo Teatral Sala Preta.

A principal sala de espetáculos da cidade fica no SESC. A unidade conta com um bem estruturado espaço, com capacidade para 168 pessoas, inaugurado na década de 1980. Em 2012 a cidade recebeu recursos do governo do Estado para a construção da Sala de Espetáculos Tulhas do Café, localizada no Parque da Cidade. O lugar foi pensado originalmente para ser um auditório, e o papel importante do agentes culturais da cidade fez com que o lugar recebesse um projeto que permite a exibição de diferentes linguagens em diversos formatos.

