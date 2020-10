Bruno Marini relembra a importância de Barra Mansa para a região

O candidato a prefeito, Bruno Marini em caminhada pelas ruas na manhã do dia 3 de outubro, quando a cidade completa 188 anos, disse que sua candidatura, junto com o vice, o médico Cláudio Leite, é motivada pelo desejo de retomada do crescimento econômico de Barra Mansa. Ao conversar com comerciantes e moradores, Bruno relembrou a história do município, principal protagonista da Região Sul Fluminense, desde a era do café.

“Não podemos nos esquecer de que Volta Redonda era distrito de Barra Mansa. Nossa cidade sempre foi importante para nossa Região e pode voltar a ter destaque na nossa região, desde que seja governada por um prefeito visionário, com experiência administrativa para alavancar o crescimento econômico, voltando a gerar empregos e renda para a nossa população”, explicou Bruno Marini.

O candidato voltou a falar do seu plano de governo, que consiste erm cinco eixos estratégicos: Desenvolvimento Social;Econômico; Mobilidade Urbana e Integração Regional; Gestão Democrática e Desenvolvimento Institucional; e Infraestrutura, Urbanismo e Meio-Ambiente. “O novo cenário exige a junção de diferentes atores – governo, iniciativa privada e sociedade – para responder ao desafio de fazer a cidade crescer buscando sustentabilidade e harmonia”, explicou Bruno Marini.

História – Bruno apontou vários marcos históricos da história da cidadde. Em 1860, Barra Mansa foi o maior produtor de café do país. Em 1911, o Barra Mansa Futebol Clube se tornou o primeiro clube profissional do Brasil. Na década de 1930, Barra Mansa foi o maior produtor de leite do país, com 500 mil litros. Em 1937, foram inauguradas as duas primeiras indústrias metalúrgicas da Região Sul Fluminense (Siderúrgica de Barra Mansa e a Companhia Metalúrgica de Barbará). E em 1962, Barra Mansa foi o quarto maior produtor de leite do mundo.