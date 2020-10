Identificado homem morto em confronto com policiais no Padre Josimo

Márcio Camilo da Silva, o “Guinho”, de 27 anos, morreu durante uma troca de tiros com policiais militares, na tarde deste sábado, na Rua 28, na parte alto do bairro Padre Josimo, em Volta Redonda.

Segundo os policiais militares, o suspeito descarregou o fuzil contra os policiais militares. Houve revide e várias viaturas foram até o local. O fuzil foi apreendido junto com outras armas e munições. Um rádio de comunicação também foi apreendido.

Segundo policiais militares, Guinho era irmão de Marcelo Camilo da Silva, o “Marcelo Paraíba”, apontado como chefe do tráfico no bairro da década de 1990, que se encontra preso. Segundo policiais, Guinho foi quem ocupou o lugar do irmão.