PM prende jovem suspeito de furto/roubo de motos em Volta Redonda

A Polícia Militar recuperou nesta quinta-feira, uma moto Honda XRE 300cc, com registro de furto/roubo com um jovem, de 21 anos, na Rua Helena Correia de Miranda, no Centro de Pinheiral (RJ).

Os agentes foram informados de que o jovem já era conhecido por roubar/furtar motos em Volta Redonda e levar os veículos para desmanche, em Pinheiral. Para despistar, o jovem ao avistar os agentes entrou numa borracharia. Ele foi abordado pelos policiais e estava colocando um crédito de R$10 no seu celular.

Após analisar no sistema do Detran, os agentes constaram que a motocicleta estava com a placa falsa e o chassi era de uma moto roubada Os policiais conduziram o suspeito até a Delegacia de Pinheiral para o registro de ocorrência.

O jovem foi preso e autuado por furto ou roubo de veículo.