PRF flagra mulher sem CNH e maus tratos a animais na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em patrulhamento quando abordou um veículo Renault/Sandero com placa de Juiz de Fora (MG), tendo como única ocupante a condutora, de 50 anos, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, em frente ao Posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante fiscalização os agentes constataram de que a mulher não possuía a CNH e o licenciamento do veículo estava vencido desde 2018. No interior do veículo foram encontradas sobre o banco traseiro dois frangos, vivos, enrolados em jornal, amarrados com corda, estando apenas com as cabeças para fora, sem poderem se movimentar, sem comida e sem água, caracterizando maus tratos a animal.

As aves foram apreendidas e encaminhadas para a ONG “Aves e Companhia”, que recebe animais apreendidos que seriam utilizados em cultos religiosos.