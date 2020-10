Queda de prateleiras deixa um morto e feridos em supermercado do Maranhão

A queda de prateleiras deixou uma pessoa morta e várias feridas, na noite desta sexta-feira, dentro de um supermercado na cidade de São Luís, no Maranhão. As estruturas e produtos caíram em cima de clientes de uma unidade do atacado e varejo Mix Mateus Atacarejo.

Ambulâncias do SAMU e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender os feridos. Um vídeo do circuito interno de segurança do supermercado mostra o momento exato em que as estruturas caem e o desespero que tomou conta das pessoas que estavam no local.

Funcionários e clientes correm entre os corredores para desviar das gôndolas. Vídeos mostram funcionários do supermercado tentando retirar clientes presos às estruturas. Feridos pedem socorro em várias gravações.