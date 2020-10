Em evento de campanha, Samuca afirma necessidade de licitação do transporte público

O prefeito de Volta Redonda e candidato a reeleição, Samuca Silva (PSC), e a candidata a vice-prefeita, Fátima Martins (PSC), fizeram nesse domingo, dia 4, mais um evento de campanha. Foi realizado um drive in, seguindo medidas de restrição pela pandemia da Covid-19, com cerca de 200 veículos, na Beira Rio.

Durante o evento, Samuca reafirmou seu compromisso na busca por um transporte público de qualidade.

“Não há outro caminho a não ser a licitação. Fomos os únicos com coragem de enfrentar esse problema, de cobrar, exigir e buscar a licitação por um transporte de qualidade. Nunca foi feita uma licitação na cidade para o transporte. A justiça nos impediu de fazer, mas vamos lutar e vamos conseguir. Volta Redonda precisa”, comentou Samuca.

O prefeito ainda lembrou que durante seu mandato foi congelado o aumento de tarifa de 2018 a 2020, terminando com a prática de aumento anual no preço da passagem.

– Mostramos que é possível ter um transporte de qualidade. Temos hoje três ônibus no Tarifa Comercial Zero, circulando pelos centros comerciais de graça, com ar condicionado, wi-fi e sem poluir o meio ambiente já que os veículos são elétricos – disse Samuca.

Sobre mobilidade urbana, Samuca lembrou a inauguração da Rodovia do Contorno após quase 30 anos de obras, o que tira do centro da cidade quase 8 mil veículos por dia. Além disso, a municipalização da BR-393, que permitiu o retorno de estacionamento pela via, gerando quase 500 vagas.